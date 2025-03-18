SGK’dan yeni düzenleme! Haksız işten çıkarılanlar için işsizlik maaşı şansı: SGK uzmanı açıkladı
SGK, haksız yere işten çıkarılan çalışanlar için önemli bir düzenlemeye imza attı. Yeni uygulamaya göre, arabuluculuk tutanağı veya mahkeme kararı ile işten çıkarılma kodu değiştirilebilecek, böylece işsizlik maaşı almak kolaylaşacak. Düzenlemeyle ilgili açıklamayı SGK Başuzmanı İsa Karakaş yaptı.
SGK, işsizlik sigortası uygulamasında önemli bir düzenlemeye gitti. Haksız yere işten çıkarılan çalışanlar, arabuluculuk tutanağı veya mahkeme kararı ile işten çıkarılma kodlarını düzelterek işsizlik maaşı alma hakkı kazanabilecek.
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, SGK'nın işsizlik sigortası uygulamasında yaptığı değişikliği değerlendirdi. Karakaş, "İşsizlik maaşı alabilir ve işe girmeniz kolaylaşmış olabilir. SGK, işten çıkarılma sebebinin işe girişte engel oluşturmaması için yeni bir düzenleme yaptı. Artık arabuluculuk tutanağı veya mahkeme kararı ile işten çıkarılma kodu değiştirilebilecek" dedi.
İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle;
"Önceden işten çıkarıldığınızda, özellikle haksız bir şekilde işten çıkarılmışsanız, İş Kanunu’nun 25. maddesine göre “ahlak ve kurallara uymayan haller” nedeniyle işsizlik maaşı alamıyordunuz. Bu durum, iş arama sürecinizde de sizi olumsuz etkiliyordu. Ancak artık bu uygulama değişti.