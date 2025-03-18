SGK’dan yeni düzenleme! Haksız işten çıkarılanlar için işsizlik maaşı şansı: SGK uzmanı açıkladı

İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle;

"Önceden işten çıkarıldığınızda, özellikle haksız bir şekilde işten çıkarılmışsanız, İş Kanunu’nun 25. maddesine göre “ahlak ve kurallara uymayan haller” nedeniyle işsizlik maaşı alamıyordunuz. Bu durum, iş arama sürecinizde de sizi olumsuz etkiliyordu. Ancak artık bu uygulama değişti.