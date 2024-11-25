SGK’nın yeni emeklilik reformuyla sistem değişiyor! İsa Karakaş: Çok çalışan ödüllendirilecek

Emekliliği erkene çekenlerin sayısı artıyor

Başvurusunu erteleyen EYT’lilerin de maaştaki yüzde 30’luk düşüş nedeniyle emekli olması sayıyı giderek artıracak. Sistemden çıkışların artmasıyla birlikte SGK’nın dengesi de bozulacak. Hükümet bunun önüne geçmek için çalışmalara başladı.