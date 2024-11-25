SGK’nın yeni emeklilik reformuyla sistem değişiyor! İsa Karakaş: Çok çalışan ödüllendirilecek
Emekli olacakların maaşlarının aylık bağlama oranına göre 2025’te daha da düşeceği endişesi, yüzbinlerce çalışanın emeklilik başvurusu yapmasına neden olmuştu. Yeni bir düzenlemenin hayata geçmemesi emeklilik planlarınıöne çekilmesine neden olmuş neredeyse 2 milyon kişi başvurusunu tamamlamıştı. EYT’lilerle birlikte bu sayının giderek artacağını belirten SGK başuzmanı İsa Karakaş, hükümetin sorunu çözecek yeni emeklilik reformu üzerinde çalıştığını duyurdu.
2025 yılında emekli olacakların maaşlarının bu yıla oranla düşük kalacağı endişesi emekliliği gelip çalışmaya devam edenleri harekete geçirdi. SSK’lı ve Bağ-Kur’lulardan şartları tutanlar 2 milyon kişinin emeklilik başvurusu tamamlandı.
Emekliliği erkene çekenlerin sayısı artıyor
Başvurusunu erteleyen EYT’lilerin de maaştaki yüzde 30’luk düşüş nedeniyle emekli olması sayıyı giderek artıracak. Sistemden çıkışların artmasıyla birlikte SGK’nın dengesi de bozulacak. Hükümet bunun önüne geçmek için çalışmalara başladı.
SGK sisteminden erken çıkışı önlemek için çalışmalar başladı
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, hükümetin emeklilik parametrelerini gözden geçirdiğini dikkat çekerek, sisteminden erken çıkışı önlemek için düzenleme hazırlıklarının yapıldığını belirtti.
Emeklilik parametreleri gözden geçiriliyor
Karakaş bugünkü yazısında, “Hükûmetin plan ve programlarında sosyal güvenlikle ilgili yer alan hedefler arasında; emeklilik sisteminden erken çıkışı önlemek ve sistemden ortalama çıkış yaşının yükseltilmesi için sigortalıların çalışmasını teşvik etmek amacıyla emeklilik parametreleri gözden geçirilmesi öngörülmektedir” dedi.