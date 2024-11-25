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  4. SGK’nın yeni emeklilik reformuyla sistem değişiyor! İsa Karakaş: Çok çalışan ödüllendirilecek

SGK’nın yeni emeklilik reformuyla sistem değişiyor! İsa Karakaş: Çok çalışan ödüllendirilecek

Emekli olacakların maaşlarının aylık bağlama oranına göre 2025’te daha da düşeceği endişesi, yüzbinlerce çalışanın emeklilik başvurusu yapmasına neden olmuştu. Yeni bir düzenlemenin hayata geçmemesi emeklilik planlarınıöne çekilmesine neden olmuş neredeyse 2 milyon kişi başvurusunu tamamlamıştı. EYT’lilerle birlikte bu sayının giderek artacağını belirten SGK başuzmanı İsa Karakaş, hükümetin sorunu çözecek yeni emeklilik reformu üzerinde çalıştığını duyurdu.

SGK’nın yeni emeklilik reformuyla sistem değişiyor! İsa Karakaş: Çok çalışan ödüllendirilecek - Sayfa 1

2025 yılında emekli olacakların maaşlarının bu yıla oranla düşük kalacağı endişesi emekliliği gelip çalışmaya devam edenleri harekete geçirdi. SSK’lı ve Bağ-Kur’lulardan şartları tutanlar 2 milyon kişinin emeklilik başvurusu tamamlandı.

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SGK’nın yeni emeklilik reformuyla sistem değişiyor! İsa Karakaş: Çok çalışan ödüllendirilecek - Sayfa 2

Emekliliği erkene çekenlerin sayısı artıyor

Başvurusunu erteleyen EYT’lilerin de maaştaki yüzde 30’luk düşüş nedeniyle emekli olması sayıyı giderek artıracak. Sistemden çıkışların artmasıyla birlikte SGK’nın dengesi de bozulacak. Hükümet bunun önüne geçmek için çalışmalara başladı.

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SGK’nın yeni emeklilik reformuyla sistem değişiyor! İsa Karakaş: Çok çalışan ödüllendirilecek - Sayfa 3

SGK sisteminden erken çıkışı önlemek için çalışmalar başladı

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, hükümetin emeklilik parametrelerini gözden geçirdiğini dikkat çekerek, sisteminden erken çıkışı önlemek için düzenleme hazırlıklarının yapıldığını belirtti.

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SGK’nın yeni emeklilik reformuyla sistem değişiyor! İsa Karakaş: Çok çalışan ödüllendirilecek - Sayfa 4

Emeklilik parametreleri gözden geçiriliyor

Karakaş bugünkü yazısında, “Hükûmetin plan ve programlarında sosyal güvenlikle ilgili yer alan hedefler arasında; emeklilik sisteminden erken çıkışı önlemek ve sistemden ortalama çıkış yaşının yükseltilmesi için sigortalıların çalışmasını teşvik etmek amacıyla emeklilik parametreleri gözden geçirilmesi öngörülmektedir” dedi.

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