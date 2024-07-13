Sharpe oranı nedir? Sharpe oranı nasıl hesaplanır?

Sharpe oranının 1’in üzerinde olması o yatırımın genel olarak iyi bir getirisi olacağına işaret ediyor. 2 ve üzeri Sharpe oranı bu noktada daha çok tercih edilen ve çok daha iyi potansiyele sahip yatırımları belirtiyor. En iyi ve en risksiz yatırım içinse Sharpe oranı 3 ve yukarısında olan yatırımlara ulaşmakta fayda görülüyor.