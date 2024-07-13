Sharpe oranı nedir? Sharpe oranı nasıl hesaplanır?
Portföy performanslarını ölçmede kullanılan tek parametreli risk-getiri ölçütlerinden en çok bilineni Sharpe oranıdır. Sharpe oranı, ortalama varyans modeli çatısı altında portföy performansını değerlendiren bir yaklaşımdır. Peki, Sharpe oranı nasıl hesaplanır? İşte, Sharpe oranına dair detaylar…
Sharpe oranı
1966 yılında William F. Sharpe tarafından geliştirilen Sharpe oranı standart sapmayı esas alan ölçütlerdendir. Sharpe oranı, portföyün ortalama getirisi ile risksiz faiz oranı arasındaki farkın portföyün getirilerinin standart sapmasına oranlanması ile hesaplanmaktadır. Sharpe oranı, portföyün standart sapması ile ölçülen risk birimi başına portföyün risksiz getiri oranı üzerinde elde ettiği aşırı getiriyi ölçmektedir. Bu sayede Sharpe oranı, portföy performansını taşıdığı riske göre düzelterek ölçmektedir.
Yükselen getiri ya da düşen standart sapma Sharpe oranını artırır ve iyi bir durumdur. Bunun tersi durumda ise, düşen getiri ya da artan standart sapma Sharpe oranını düşürmektedir ve bu kötü bir durumdur. Sharpe oranı kıstasına göre iki alternatif arasından seçim yapılırken, yüksek olan oran tercih edilmektedir. Sharpe oranına “riske karşı elde edilen getiri oranı” da denilmektedir.
Sharpe oranı, yatırımcıların yalnızca iki varlığa sahip olduklarını varsaymaktadır. Risksiz varlık ve riskli varlıklardan oluşan portföy, geometrik olarak, risksiz varlıktan analiz edilen riskli portföye uzanan doğrunun eğimini ölçmektedir. Eğim ne kadar dik olursa, performans da o kadar iyi olmaktadır.
Sharpe oranının 1’in üzerinde olması o yatırımın genel olarak iyi bir getirisi olacağına işaret ediyor. 2 ve üzeri Sharpe oranı bu noktada daha çok tercih edilen ve çok daha iyi potansiyele sahip yatırımları belirtiyor. En iyi ve en risksiz yatırım içinse Sharpe oranı 3 ve yukarısında olan yatırımlara ulaşmakta fayda görülüyor.