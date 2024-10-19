Show’da 26. yıl dönümü şenliği! Gıdadan deterjana dev indirim fırsatı (SHOW 18-31 EKİM KATALOĞU)

DAMLA 6’LI MADEN SUYUNDA KAÇIRILMAZ FIRSAT İNDİRİMİ

Red Bull 250 ML çeşitleri: 29,90 TL

Damla maden suyu soda 6x200 ML: 24,90 TL

Fuse Tea 1 LT çeşitleri: 24,99 TL

Aroma tropical meyveli içecek 1 LT çeşitleri: 19,90 TL

Nestle damak 60 GR: 3,50 TL

Şölen luppo sufle 4’lü 400 GR: 34,99 TL

Ayrıca; Gurmelady markalı meze çeşitlerinde yüzde 25, Knor marka tüm ürünlerde yüzde 30, Kühne markalı ürünlerde yüzde 25, Dr. Oetker markalı tüm ürünlerde yüzde 25, Doğadan bitki ve meyve çaylarında yüzde 25 indirim fırsatı da bulunuyor.