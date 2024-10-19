Show’da 26. yıl dönümü şenliği! Gıdadan deterjana dev indirim fırsatı (SHOW 18-31 EKİM KATALOĞU)
Show, 26. yıl dönümü şenliğinde birçok üründe indirim yaptı. 18-31 Ekim arasında geçerli olan bu fırsatı kaçırmayın. İndirimler İstanbul’un Esenyurt, Avcılar, Başakşehir, Kağıthane, Fatih, Bağcılar, Bakırköy ve Şişli ilçelerindeki mağazalarda geçerli. İşte Show indirimli fiyatlar…
KOMİLİ SIRMA AYÇİÇEK YAĞI VE İÇİM TEREYAĞINDA BÜYÜK İNDİRİM
Komili sırma ayçiçek yağı 4 LT: 199,90 TL
Tamek domates salçası: 25,90 TL
Superfresh ton balığı klasik 75 GR: 25 TL
İçim tereyağı 750 GR: 199,90 TL
Teksüt kaşar peyniri 600 GR: 119,90 TL
Ay çekirdek tuzlu/tuzsuz KG: 5 TL
Nutella 750 GR: 149,90 TL
Balparmak süzme çiçek bal 650 gr: 199,90 TL
Show donuk patates 1 KG: 39,99 TL
Coca Cola/Fanta/Sprite 1 LT çeşitleri: 25 TL
Kahve Dünyası Türk kahvesi 100 GR: 27,90 TL
Uyum tam yağlı klasik sert beyaz peynir KG: 199,90 TL
DANA KANGAL SUCUKTA YÜZDE 41 İNDİRİM
Keskinoğlu 20’li yumurta L boy: 78,90 TL
Sütaş kova yoğurt 3 KG: 89,90 TL
Teksüt yarım yağlı süt 1 LT: 21,90 TL
Sütaş latte 1 LT: 4,90 TL
Sütaş ayran 2 LT: 4,90 TL
Altınkılıç mandra eski kaşar peyniri 250 GR: 99,90 TL
Üçyıldız çeçil peyniri 500 GR: 99,90 TL
Üçyıldız köy peyniri 1 KG: 169,90 TL
İçim yumuşak süzme peynir 500 GR: 59,90 TL
Danet fermente dana kangal sucuk 200 GR: 99,90 TL
Alkan siyah zeytin 1 KG: 199,90 TL
Ece yeşil zeytin 900 GR: 79,90 TL
Pınar aç bitir hindi salam 75 GR: 19,90 TL
Superfresh milföy 1000 GR: 59,90 TL
Pek Food karışık pizza 28 CM 545 GR: 79,90 TL
Untad büyük tost ekmeği 670 GR: 48,90 TL
1 LT YUDUM EGEMDEN ZEYTİNYAĞI ÇEŞİTLERİNDE YÜZDE 20 İNDİRİM
Yudum Egemden natürel sızma zeytinyağı 1 LT: 295 TL
Sinangil un 5 KG: 89,50 TL
Hasata osmancık pirinç 2000 GR: 99,90 TL
Hasata Mardin kırmızı mercimek 1000 GR: 39,90 TL
Filiz makarna çeşitleri 500 GR: 14,99 TL
Doğuş siyah filiz çay 1000 GR: 139,50 TL
Balküpü toz şeker 3 KG: 99,90 TL
Nescafe klasik poşet 100 GR: 69,90 TL
Ruffles&Doritos 2’li mega ekonomik paket: 69,90 TL
Superfresh mısır 3x200 GR: 4,90 TL
Burcu domates rendesi 685 GR: 24,90 TL
Kühne salatalık turşusu 1600 GR: 89,50 TL
Mantı KG: 79,90 TL
El yufkası KG: 74,50 TL
Selvi Gurme hamburger ekmeği 4’lü/Sandviç ekmeği 4’lü: 25 TL
Nestle Nesquik gevrek 700 GR: 59,90 TL
DAMLA 6’LI MADEN SUYUNDA KAÇIRILMAZ FIRSAT İNDİRİMİ
Red Bull 250 ML çeşitleri: 29,90 TL
Damla maden suyu soda 6x200 ML: 24,90 TL
Fuse Tea 1 LT çeşitleri: 24,99 TL
Aroma tropical meyveli içecek 1 LT çeşitleri: 19,90 TL
Nestle damak 60 GR: 3,50 TL
Şölen luppo sufle 4’lü 400 GR: 34,99 TL
Ayrıca; Gurmelady markalı meze çeşitlerinde yüzde 25, Knor marka tüm ürünlerde yüzde 30, Kühne markalı ürünlerde yüzde 25, Dr. Oetker markalı tüm ürünlerde yüzde 25, Doğadan bitki ve meyve çaylarında yüzde 25 indirim fırsatı da bulunuyor.