Shrinkflasyon nedir?
Son zamanlarda kağıt havlunun eskisinden daha çabuk bittiğini ya da beş bardak süt içtiğiniz bir süt kutusundan artık sadece dört bardak süt içtiğinizi fark ettiyseniz shrinkflasyonla karşı karşıyasınız demektir. Peki, shrinflasyon ne anlama gelir? Ekonomide shrinkflasyon nasıl olur? Shrinkflasyona ne sebep olur? İşte detaylar…
Shrinkflasyon nedir?
Shrinkflasyon (küçülme), işletmelerin sattıkları bir ürünün birim başına miktarını, gramajını düşürmesi ancak ürünü aynı fiyattan veya daha yüksek bir fiyata satmasıdır.
Shrinkflasyon nasıl olur?
Örneğin; 80 gramlık bir çikolata 30 TL iken, gramajı 60’a iner fakat çikolatanın fiyatı yine 30 TL veya daha fazla olur. İşte bu durum ekonomide shrinkflasyon olarak adlandırılır. Shrinkflasyon çoğu zaman fark edilmese de tüketici davranışını büyük ölçüde etkileyen bir durumdur.
Shrinkflasyona ne sebep olur?
1-) Daha yüksek üretim maliyetleri
Artan üretim maliyetleri shrinkflasyonun temel nedenidir. Malzemelerin veya hammaddenin, enerji emtialarının ve işgücünün maliyetindeki artışlar, üretim maliyetlerini artırır ve ardından üreticilerin kar marjlarını azaltır.
Aynı perakende fiyat etiketini korurken ürünlerin ağırlığını, hacmini veya miktarını azaltmak üreticinin kar marjını artırabilir. Aynı zamanda ortalama tüketici, miktarda küçük bir azalma fark etmeyecektir. Böylece satış hacmi etkilenmeyecektir.