Shrinkflasyon nedir?

Shrinkflasyon nasıl olur?

Örneğin; 80 gramlık bir çikolata 30 TL iken, gramajı 60’a iner fakat çikolatanın fiyatı yine 30 TL veya daha fazla olur. İşte bu durum ekonomide shrinkflasyon olarak adlandırılır. Shrinkflasyon çoğu zaman fark edilmese de tüketici davranışını büyük ölçüde etkileyen bir durumdur.