Sıcaklar cebinizi yakmasın: Klima kullanırken elektrik faturasını düşürmenin yolları

2-) Sıcaklık ayarı

Her 1^\circ C düşük ayar, enerji tüketimini yaklaşık %7-10 oranında artırabilir. Genellikle 24^\circ C ila 26^\circ C arası, hem konforlu hem de enerji verimli bir sıcaklık olarak kabul edilir.