Sıcaklar cebinizi yakmasın: Klima kullanırken elektrik faturasını düşürmenin yolları
Türkiye'de yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte, klima kullanımı kaçınılmaz hale geliyor ve bu da pek çok hanenin elektrik faturasını ciddi şekilde etkiliyor. Klimalar, serin bir ortam sağlasa da, yanlış kullanım veya verimsiz cihazlar bütçeyi zorlayabilir. Peki, klima kullanırken elektrik faturasını düşürmenin yolları nelerdir? Detaylar haberimizde…
Klima kullanırken elektrik faturasını yükselten faktörler
1-) Klimanın BTU değeri ve ortam büyüklüğü
Klimanın soğutma kapasitesini gösteren BTU (British Thermal Unit) değeri, odanın büyüklüğüne uygun olmalıdır. Odaya küçük gelen bir klima, istenen sıcaklığa ulaşmak için sürekli ve daha fazla enerji harcarken, gereğinden büyük bir klima ise sık sık dur-kalk yaparak verimsiz çalışır. Örneğin, 9000 BTU bir klima saatte ortalama 0.8 kWh, 12000 BTU bir klima 1-1.1 kWh, 18000 BTU bir klima ise saatte 1.78 kWh civarında elektrik tüketebilir.
2-) Sıcaklık ayarı
Her 1^\circ C düşük ayar, enerji tüketimini yaklaşık %7-10 oranında artırabilir. Genellikle 24^\circ C ila 26^\circ C arası, hem konforlu hem de enerji verimli bir sıcaklık olarak kabul edilir.
3-) Enerji verimlilik sınıfı
Klimaların enerji etiketleri (A+++, A++, A+, A vb.), ne kadar verimli çalıştıklarını gösterir. A+++ sınıfı klimalar en verimli olanlardır ve uzun vadede önemli tasarruflar sağlar. SEER (Mevsimsel Enerji Verimliliği Oranı) değeri ne kadar yüksekse, cihaz o kadar verimlidir.