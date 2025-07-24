Sıcaklar cebinizi yakmasın: Klima kullanırken elektrik faturasını düşürmenin yolları

Klima kullanırken elektrik faturasını yükselten faktörler

1-) Klimanın BTU değeri ve ortam büyüklüğü

Klimanın soğutma kapasitesini gösteren BTU (British Thermal Unit) değeri, odanın büyüklüğüne uygun olmalıdır. Odaya küçük gelen bir klima, istenen sıcaklığa ulaşmak için sürekli ve daha fazla enerji harcarken, gereğinden büyük bir klima ise sık sık dur-kalk yaparak verimsiz çalışır. Örneğin, 9000 BTU bir klima saatte ortalama 0.8 kWh, 12000 BTU bir klima 1-1.1 kWh, 18000 BTU bir klima ise saatte 1.78 kWh civarında elektrik tüketebilir.