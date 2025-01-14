Sıfır faizli kredi kampanyaları güncellendi: İşte güncel liste ve başvuru şartları...
0 faizli kredi veren bankalar listesi 2025 Ocak ayı için araştırılıyor. Bünyesine yeni müşteri çekmek isteyen bazı bankalar, 3 ve 6 ay vadeli faizsiz kredi ile taksitli nakit avans fırsatı sunuyor. Bu tutarın 55 bin TL’ye ulaşmasının ardından bankaların yeni müşterilere özel 0 faizli kredi kampanyaları inceleniyor. Bankaların sıfır faizli kredi kampanyaları, faiz ödemeden ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşların yakın takibinde yer alıyor. İşte, sıfır faizli kredi veren bankalar listesi ve başvuru şartları…
2025 OCAK SIFIR FAİZLİ KREDİ KAMPANYALARI
Sıfır faizli kredi kampanyaları 2025 Ocak ayı için araştırılmaya başlandı. Yeni yıla girilmesiyle birlikte bankaların faizsiz kredi kampanyaları güncellendi.
Buna göre, bazı bankalar 55 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatı sunuyor.
FAİZSİZ KREDİ İMKANI SUNAN 9 BANKA
QNB
QNB, yeni müşterilerine özel %0 faizli 6 ay vadeli 20.000 TL ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. Kampanya 23 Ağustos 2024 - 31 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerlidir.
%0 faiz oranı, 20.000 TL ve 6 ay vadeye kadar başvurulan krediler için geçerlidir. QNB ihtiyaç kredisi faiz oranları, sigortalı ve sigortasız kredi seçimine göre değişiklik göstermektedir. Kampanya görüntülü görüşme ile müşteri olma sürecini tamamlayan yeni müşteriler için geçerlidir.
Faizsiz ihtiyaç kredisi almak için başvuru şartları:
Kampanyadan yararlanmak isteyen yeni müşteriler, müşteri olma süreçlerini tamamladıktan sonraki 30 gün içerisinde kredilerini kullanabilirler. 30 gün içerisinde kredilerini kullanmayan müşteriler için kampanya geçersiz hale gelecektir.
65 yaşın üzerindeki müşteriler, banka kredi tahsis politikaları gereğince yeni müşterilere özel faizsiz kredi kampanyasından yararlanamamaktadırlar.
Banka, piyasa koşullarına ve banka politikalarına göre uygun görmediği başvuruları reddetme, kampanya koşullarını değiştirme, gerekli görmesi halinde ek bilgi ve belge talebinde bulunma ve kampanyayı sonlandırma hakkını saklı tutar.
Başvuru değerlendirmesi yukarıdaki koşullara uygun olarak banka tarafından yapılır ve banka kredi tahsis politikasına göre sonuçlandırılır.
ENPARA
Yeni müşterilere özel 6 aya varan vade ile 35.000 TL’ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi sunuyor. Kampanya 6 - 31 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerlidir.
Faizsiz ihtiyaç kredisi almak için başvuru şartları:
Kampanya sadece henüz Enpara müşterisi olmayan kişilerin HangiKredi üzerinden yapacağı ihtiyaç kredisi başvuruları için geçerlidir.
Kampanya kapsamında %0 faizli (faizsiz) olarak kullanılabilecek maksimum kredi tutarı 35.000 TL, maksimum vade ise 6 aydır.
Başvurunuzun başlangıç aşamasında yapılan ön değerlendirme (kredi skorlaması) sonucunda başvuruya devam edebileceğiniz kredi tutarı ve vadesi Enpara.com tarafından belirlenerek size bildirilir.
Enpara.com ihtiyaç kredisinde tahsis ücreti veya dosya masrafı yoktur.
Bu kampanya kapsamındaki ihtiyaç kredilerinde hayat sigortası bulunmaktadır.
Enpara.com kampanya koşullarında değişiklik yapma/sonlandırma hakkını saklı tutar.
Başvuru değerlendirmesi yukarıdaki koşullara uygun olarak banka tarafından yapılır ve banka kredi tahsis politikasına göre sonuçlandırılır.
AKBANK
Akbank, yeni müşterilere özel 6 ay vadeli %0 faizli 30.000 TL’ye varan kredi, 3 ay vadeli %0 faizli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans kullanma imkanıyla toplamda 55.000 TL'lik fırsat sunuyor.
Kampanyadan 1 Ocak 2025-31 Ocak 2025 tarihleri arasında Akbank Mobil’i indirip “Akbanklı olmak istiyorum” adımından ilerleyerek yalnızca ilk defa ve uzaktan müşterimi edinimi sürecini tamamlayan müşteriler faydalanabilir.
Mobilden Akbanklı olan yeni müşteriler, müşteri olduktan sonra maksimum 15 gün içinde hayat sigortalı ve %0 faizli ihtiyaç kredisine başvurabilir. Kurye süreci ile işlemlerini tamamlayacak olan ve ilk defa Akbanklı olacak müşteriler, belge işlemlerinin 31 Ocak’a kadar tamamlanması ve evrakların bankaya gelmesi ile birlikte Akbank Mobil'e girerek krediye başvurabilirler.
Başvuruların olumlu değerlendirilmesi sonrası onaylanan kredi Akbank Mobil, Akbank İnternet, Müşteri İletişim Merkezi ve Şube’ler aracılığı ile kullanılabilir.
Faizsiz ihtiyaç kredisi almak için başvuru şartları:
Mobilden Akbanklı olan müşteriler avantajlı kredi kampanyasından sadece bir kere yararlanabilir.
Daha önce mobilden Akbanklı olup %0 veya %0,99 faizli avantajlı kredi kampanyasından yararlanan müşteriler bu kampanyadan faydalanamaz.
Kredi başvurusu değerlendirilirken müşterinin Banka, KKB vb. kaynaklardaki verileri kullanılarak, Banka kredi politikalarına istinaden haciz, istihbarat olumsuzluğu olup olmadığı, mevcut borçlarını düzenli ödeyip ödemediği, gelirine göre borçluluk durumu, Banka kredi risk modeli sonuçları vb. kriterler göz önünde bulundurulur.
Akbank, kredi koşullarını değiştirme, ek bilgi ve belge talebinde bulunma veya kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.
%0 Faizli 25.000 TL taksitli avans için başvuru şartları
Kampanyadan 21 Ağustos 2024 – 31 Ocak 2025 tarihleri arasında Akbank Mobil'i indirip "Akbanklı olmak istiyorum" butonu üzerinden ilerleyerek uzaktan Akbanklı olma sürecini ilk defa tamamlayan yeni Akbanklılar faydalanabilir.
Kredi kartı başvurusu ve taksitli avans başvurusu değerlendirilirken müşterinin Banka, KKB vb. kaynaklardaki verileri kullanılarak, diğer banka kredi kartı limitleri, Banka kredi politikalarına istinaden haciz, istihbarat olumsuzluğu olup olmadığı, mevcut borçlarını düzenli ödeyip ödemediği, gelirine göre borçluluk durumu, Banka kredi risk modeli sonuçları vb. kriterler göz önünde bulundurulur.
Yukarıda belirtilen tarihler arasında yeni Akbanklı olanların; ilk kez asıl Axess veya Wings karta Akbank Mobil üzerinden başvurmaları ve 14 Şubat 2025 tarihine kadar başvurularının onaylanması gerekmektedir.
Başvurusu onaylanan Akbanklılar, taksitli avans limitleri doğrultusunda kampanyadan 14 Şubat 2025 tarihine kadar faydalanabilecektir.