Sıfır faizli kredilerde rakamlar güncellendi! İşte güncel kampanyalar...

Bu kampanyalar kapsamında faiz oranı sıfır olarak belirlenmiş durumda, yani alınan krediye ek bir faiz uygulanmıyor. Söz konusu kampanyalar, özellikle kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını karşılamak ve faiz maliyeti olmadan borçlanmak isteyen vatandaşlar için cazip bir seçenek sunuyor. Yenilenen şartlarla birlikte, bankaların sunduğu bu sıfır faizli kredi ve nakit avans fırsatları büyük ilgi görüyor.