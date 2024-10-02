Sıfır otomobil fiyatlarına zam geldi: İşte marka marka güncel fiyatlar...
Otomobil fiyatlarındaki yükseliş ivmesi artmaya başladı. Sıfırla ikinci el arasındaki makas açılırken sıfır otomobillere distribütörler son aylarda yüklü zam yapmaya başladı...
Yılın bitmesine sayılı aylar kala otomobil firmaları zam yapmaya devam ediyor. Döviz kurlarındaki volatilite otomobil fiyatlarına zam olarak yansıyor.
Otomobil fiyatlarını düşürücü etki yapacak hamleler devreye girse de sıfır otomobil fiyatlarına ilişkin artışın önüne geçebilecek mekanizma henüz üretilmedi.
Mevduat faizlerinin yüksek olması, borsanın getirisinin bir süredir düşük ve eksiye geçmesi, döviz kurlarındaki artışın sınırlı kalması, kredi faizlerinin yüksek olması gibi etkenler otomobile olan talebi durdurmaya başladı.
SIFIR OTOMOBİLE İLGİ VAR
Yıl sonunun yaklaşması nedeniyle distribütörler ellerinde kalan 2024 model araçları satmak için sıfır faizli kampanyalar, fiyat indirimleri gibi hamlelere girişeceği beklentisi piyasada hakim olmaya başladı. Şu anda da bazı markalar sıfır faizli ya da bankalardan daha uygun faizlere sahip finansman oranlarıyla müşteri çekmeye çalışıyor.