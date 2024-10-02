Sıfır otomobil fiyatlarına zam geldi: İşte marka marka güncel fiyatlar...

SIFIR OTOMOBİLE İLGİ VAR

Yıl sonunun yaklaşması nedeniyle distribütörler ellerinde kalan 2024 model araçları satmak için sıfır faizli kampanyalar, fiyat indirimleri gibi hamlelere girişeceği beklentisi piyasada hakim olmaya başladı. Şu anda da bazı markalar sıfır faizli ya da bankalardan daha uygun faizlere sahip finansman oranlarıyla müşteri çekmeye çalışıyor.