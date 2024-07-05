Sıfır otomobil kampanyaları işe yaramadı, yaşlı araçlara talep artıyor
Otomobil sektöründen temsilciler sıfır araçlarda düzenlenen cazip kampanyalara rağmen 10 yaş üzeri otomobillere talebin arttığını söylüyor. Bu durumun en büyük sebebinin ise kampanyalara rağmen yüksek kalan faizli krediler gösteriliyor...
Otomobil sektöründe durgunluk devam ederken pek çok marka cazip satış kampanyaları devreye soktu. Galeri ve bayiler de düşük faizli taksit imkanları sunarak satışlarını artırmaya çalışıyor. Ancak otomobil piyasasında durgunluk devam ediyor.
Sektör temsilcileri satış noktalarında 10 yaş üzeri araçlara talebin arttığı bilgisini veriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri de satışlardaki düşüşü teyit ediyor. TÜİK Motorlu Kara Taşıtı İstatistikleri mayıs ayı verilerine göre 2023’ün mayıs ayında 741 bin 828 olarak gerçekleşen 2. el pazarı, bu yılın aynı döneminde yüzde 20.62 oranında düşüşle 588 bin 886 adede geriledi.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre de sıfır araçlar da yılın aynı dönemine göre otomobil ve hafif ticarilerde yüzde 10 oranında azalarak 100 bin 305 oldu.
Otomobil satışları yüzde 8,19 düşüşle 80 bin 260; ticari araçlar ise yüzde 17 azalışla 20 bin 45 adet olarak belirtildi. ODMD verilerine göre haziran ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı haziran ayına göre %5,3 azalarak 106.238 adet olarak kaydedildi.