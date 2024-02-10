Sıfır otomobilde en düşük fiyatlı 4 model belli oldu Yeni yılın gelmesiyle birlikte bayilerde sıfır araç fiyatları güncellenmeye devam ediyor. En düşük 4 sıfır otomobil markası belli oldu.

Yeni yılın gelmesiyle birlikte bayilerde sıfır araç fiyatları güncellenmeye başlandı. Bazı otomobil markaları 2024 yılı üretimli araçları henüz getiremezken bazı markalar yeni modellerini satışa sunmaya başladı. 1 | 7

En düşük 4 sıfır otomobil markası belli oldu. Milliyet'te yer alan habere göre, İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, konuyla ilgili merak edilenleri anlattı. Ertemel konuşmasında şu ifadeleri kullandı: 2 | 7

“Sıfır otomobil piyasasında eylül ayı itibarıyla başlayan fiyat düşüşleri, ekim ve kasım aylarında en avantajlı noktaya kadar ulaşmış, aralık ayı itibarıyla da uygulanan indirim oranları azaltılmaya başlamıştı. 3 | 7