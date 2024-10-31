Sıfır veya ikinci el araçlarda gizli ayıplara dikkat: Alıcının iade, tazminat veya değişim hakkı var
İster sıfır olsun ister ikinci el araç olsun oluşan hasarlar ve kusurlar pek çok kişiyi mağdur ediyor. Son dönemde araç alımlarında satıcının söylemediği gizli ayıplarla karşılaşanların sayısı giderek artıyor. Uzmanlar bu durumla karşılaşılması halinde zaman kaybetmeden satıcıya bildirilmesi konusunda uyarıyor.
Son dönemde araç piyasasında hareketlilik yaşanıyor. Yıl sonuna yaklaşılırken araç pazarında işler açıldı. Ancak araç almak isteyenler için işler o kadar da kolay değil.
Araç satın almak için ince eleyip sık dokumak gerekiyor. Hasarlar, kusurlar ve aksaklıkların tespiti için pek çok yöntem kullanılıyor. İster sıfır araç olsun, ister ikinci el satıcı tarafından söylenmeyen pek çok kusur alıcıları mağdur edebiliyor.
Araçta gizli ayıplar tespit edilirse vakit kaybetmeyin!
Kayseri Barosu avukatlarından Seyit Yağmur, araç alımlarında satıcının söylemediği gizli ayıpların sonradan ortaya çıkması halinde alıcının haklarını kullanabilmesi için zaman kaybetmeden bildirimde bulunması gerektiğini söyledi.
Hem alıcının hem de satıcının yükümlülükleri var
Araç alım satımlarında alıcı ve satıcının birbirine karşı yükümlülükleri bulunduğunu söyleyen Avukat Seyit Yağmur, “Sıfır ya da ikinci el araç alım satımlarında hem alıcının hem de satıcının satış sonrasında birtakım yükümlülükleri söz konusu olabilmektedir. Bu yükümlülüklerin temel kaynaklarından biri de açık ayıp ya da gizli ayıp olarak nitelendirilen araçta birtakım kusurların bulunması durumudur.