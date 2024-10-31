Sıfır veya ikinci el araçlarda gizli ayıplara dikkat: Alıcının iade, tazminat veya değişim hakkı var

Hem alıcının hem de satıcının yükümlülükleri var

Araç alım satımlarında alıcı ve satıcının birbirine karşı yükümlülükleri bulunduğunu söyleyen Avukat Seyit Yağmur, “Sıfır ya da ikinci el araç alım satımlarında hem alıcının hem de satıcının satış sonrasında birtakım yükümlülükleri söz konusu olabilmektedir. Bu yükümlülüklerin temel kaynaklarından biri de açık ayıp ya da gizli ayıp olarak nitelendirilen araçta birtakım kusurların bulunması durumudur.