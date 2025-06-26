‘Sıfır zam tehlikesi’ için harekete geçildi! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Haziran ayı enflasyonunun belli olmasıyla birlikte enflasyon farkı da ortaya çıkacak. Milyonlarca emeklinin maaşına zam geliyor. AK Parti, en düşük emekli maaşı olan 14 bin 469 liranın altında kalan 4 milyon kişi için bir çalışma başlattı. 'Sıfır zam' tehlikesine karşı yapılacak çalışmanın Meclis'e gelmesi bekleniyor.
En düşük emekli aylığının artırılması için hükümet bir çalışma yapıyor. Açıklama AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta’dan geldi.
"Emeklilerimizi kollamaya devam edeceğiz"
Leyla Şahin Usta, Meclis’teki konuşmasında “En kısa süre içinde bu çalışmalar kamuoyuyla paylaşılacak. Biz hiçbir zaman mağdur etmediğimiz gibi yine emeklilerimizi, ihtiyaç sahiplerini korumaya ve kollamaya devam edeceğiz” dedi.
17 milyon emeklinin 4 milyonu en düşük emekli maaşı alıyor
Yaklaşık 17 milyon emeklinin 4 milyonu en düşük emekli aylığı olan 14 bin 469 lira alıyor. Hazine, kök maaşı düşük olan emeklileri de destekliyor ve maaşlarını 14 bin 469 lira olarak uyguluyor.