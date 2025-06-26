‘Sıfır zam tehlikesi’ için harekete geçildi! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

17 milyon emeklinin 4 milyonu en düşük emekli maaşı alıyor

Yaklaşık 17 milyon emeklinin 4 milyonu en düşük emekli aylığı olan 14 bin 469 lira alıyor. Hazine, kök maaşı düşük olan emeklileri de destekliyor ve maaşlarını 14 bin 469 lira olarak uyguluyor.