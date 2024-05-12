ASELSAN tarafından geliştirilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) aktif olarak faaliyete geçti
Türk Donanması, ASELSAN tarafından geliştirilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı'nı (SİDA) aktif olarak ilk kez DENİZKURDU-II/2024 tatbikatında kullanma fırsatını elde etti.
18 Mayıs'a kadar devam edecek olan tatbikata, 94 su üstü gemisi, 7 insansız deniz aracı, 8 denizaltı, 10 deniz karakol uçağı, 16 helikopter, 28 S/İHA, 2 SAT Timi, 3 SAS Timi ve kıyı birlikleri de katılıyor.
Tatbikatta dikkat çeken unsurlardan biri, yerli imkanlarla geliştirilen insansız deniz araçları (İDA) oldu. TCG SALİHREİS Firkateyni'nden tatbikatı izleyen seçkin gözlemciler arasında, S/İDA'lar da yer aldı.
TCG SALİHREİS'e selam verdi
ASELSAN tarafından geliştirilen ve 19 Ocak 2024'te Türk Donanması'na teslim edilen MARLİN SİDA (TCB1101), TCG SALİHREİS'e selam verdi. Türk Deniz Kuvvetleri envanterine giren ilk SİDA olan MARLİN, üzerindeki uzaktan komutalı silah sistemi ve elektronik-harp faydalı yükleriyle dikkat çekti.
Firkateyni'ni desteklemek için göreve çıktı
ASELSAN tarafından geliştirilen 3 adet ALBATROS-S İDA, TCG SALİHREİS Firkateyni'ni desteklemek için göreve çıktı. Testler sırasında ALBATROS-S İDA, hedef gemi rolündeki bir nakliye gemisine başarılı bir şekilde saldırdı ve gemiyi etkisiz hale getirdi.