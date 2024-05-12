ASELSAN tarafından geliştirilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) aktif olarak faaliyete geçti

18 Mayıs'a kadar devam edecek olan tatbikata, 94 su üstü gemisi, 7 insansız deniz aracı, 8 denizaltı, 10 deniz karakol uçağı, 16 helikopter, 28 S/İHA, 2 SAT Timi, 3 SAS Timi ve kıyı birlikleri de katılıyor.