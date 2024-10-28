Sinema lüks mü oldu? Bilet fiyatları cep yakıyor! İşte semt semt ortalama ücretler...
Sinema biletleri son yıllarda oldukça pahalandı. 4 kişilik bir ailenin sinema keyfi için ortalama bin TL gerekiyor. Pandemi ile darbe alan sektör, şimdilerde de enflasyondan dolayı izleyici bulmakta zorluk çekiyor. En uygun bilet fiyatları öğrenci için 150 TL'den başlarken, mısır rakamları ise ortalama 100 TL. İçecekler de 40 TL'den başlıyor. Öyle ki 2 hafta önce vizyona giren bir filmde bile akşam seansında sadece 4 koltuk satılması dikkat çekti.
Türkiye'de, sinemaya giden seyirci sayısında düşüş yaşandı. Pandemide ilk sinema salonlarının kapısına kilit vurulması ve en son açılan yerlerin salonlar olması nedeniyle sektörde çoğu kişi istifa etmiş ve izleyici de sinemadan uzaklaşmıştı.
Verilere göre, son 3 yılda sinemalardaki bilet fiyatı 5.6 katına çıktı. 2020'de ortalama 17 lirayken, bugün 150 liraya çıkan fiyatlardaki artış ve alım gücünün düşmesi sinemaya gitmeyi artık lüks haline getirdi.
Boxoffice Türkiye'den alınan verilere göre, 2019'da yaklaşık 59,6 milyon kişi sinemada film izlerken, bu sayı 2020'de 17,4 milyona, 2021'de ise 12,5 milyon seyirciye gerilemişti. 2022'de ise 36,2 milyon seyirciye ulaşılmıştı. 2023 yılında rakamlar ise 2022'nin bile gerisinde kalarak 31 milyon 542 bin 707 seyircide kalmıştı. Bunun en büyük nedeni ise yüksek bilet fiyatları.