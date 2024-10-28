Sinema lüks mü oldu? Bilet fiyatları cep yakıyor! İşte semt semt ortalama ücretler...

Boxoffice Türkiye'den alınan verilere göre, 2019'da yaklaşık 59,6 milyon kişi sinemada film izlerken, bu sayı 2020'de 17,4 milyona, 2021'de ise 12,5 milyon seyirciye gerilemişti. 2022'de ise 36,2 milyon seyirciye ulaşılmıştı. 2023 yılında rakamlar ise 2022'nin bile gerisinde kalarak 31 milyon 542 bin 707 seyircide kalmıştı. Bunun en büyük nedeni ise yüksek bilet fiyatları.