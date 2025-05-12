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  4. Sıralama değişti: Piyasa değeri en yüksek ve en düşük şirketler açıklandı! Kimler zirveye yerleşti

Sıralama değişti: Piyasa değeri en yüksek ve en düşük şirketler açıklandı! Kimler zirveye yerleşti

Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık şirketlerin piyasa değeri sıralamaları açıklandı. En düşük ve en yüksek piyasa değerine sahip şirketler belli oldu

Sıralama değişti: Piyasa değeri en yüksek ve en düşük şirketler açıklandı! Kimler zirveye yerleşti - Sayfa 1

Borsada 5-9 Mayıs haftasında BİST100 endeksi yüzde 2,43 yükselişle 9390,51 puandan kapanış yaptı. Bu süreçte borsadaki şirketlerin piyasa değerleri sıralamasında bazı değişiklikler oldu.

İşte borsada piyasa değeri en düşük hisseler...

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Sıralama değişti: Piyasa değeri en yüksek ve en düşük şirketler açıklandı! Kimler zirveye yerleşti - Sayfa 2

20 - EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (EKIZ)
Piyasa Değeri: 544.998.400 TL
Sabit kaldı

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Sıralama değişti: Piyasa değeri en yüksek ve en düşük şirketler açıklandı! Kimler zirveye yerleşti - Sayfa 3

19 - VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (VKFYO)
Piyasa Değeri: 524.700.000 TL
1 sıra yükseldi

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Sıralama değişti: Piyasa değeri en yüksek ve en düşük şirketler açıklandı! Kimler zirveye yerleşti - Sayfa 4

18 - CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (CASA)
Piyasa Değeri: 512.540.000 TL
8 sıra düştü

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