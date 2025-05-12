Sıralama değişti: Piyasa değeri en yüksek ve en düşük şirketler açıklandı! Kimler zirveye yerleşti
Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık şirketlerin piyasa değeri sıralamaları açıklandı. En düşük ve en yüksek piyasa değerine sahip şirketler belli oldu
Borsada 5-9 Mayıs haftasında BİST100 endeksi yüzde 2,43 yükselişle 9390,51 puandan kapanış yaptı. Bu süreçte borsadaki şirketlerin piyasa değerleri sıralamasında bazı değişiklikler oldu.
İşte borsada piyasa değeri en düşük hisseler...
1 | 41
19 - VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (VKFYO)
Piyasa Değeri: 524.700.000 TL
1 sıra yükseldi
3 | 41