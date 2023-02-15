Şirketlerin toplam pay geri alımı 20 milyar TL'yi aştı

Halkbank'ın (HLBNK) KAP'a yaptığı açıklamada , 3 yıllık süre için; daha önce alımına karar verilen 120 milyon lira nominal hisseye 130 milyon lira nominal hisse ilave olarak toplamda 250 milyon lira nominal hisse (25.000.000.000 adet pay) ve daha önce açıklanan azami 750 milyon lira satış tutarına 1 milyar 500 milyon lira ilave olarak azami 2 milyar 250 milyon lira satış tutarına kadar bankanın Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık paylarının geri alınmasına dair limitlerin artırılmasına karar verildiği ifade edildi.

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