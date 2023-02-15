Şirketlerin toplam pay geri alımı 20 milyar TL'yi aştı
Deprem felaketinin ardından sert düşüşlere sahne olan ve yılbaşından beri yüzde 20 değer kaybeden Borsa İstanbul'da şirketler pay geri alım faaliyetlerini arttırdı. Dün yayımlanan yeni düzenlemeyle birlikte pay geri alımına yönelik teşvikler şirketlerde karşılık buldu.
Türk Hava Yolları (THYAO) , pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarını , 9.000.000.000 TL olarak ve geri alınacak azami pay sayısının ortaklığın çıkarılmış sermayesinin yüzde 5'i ile sınırlandırılacak. Hisse geri alım programı 3 takvim yılını kapsayacak.
Halkbank'ın (HLBNK) KAP'a yaptığı açıklamada , 3 yıllık süre için; daha önce alımına karar verilen 120 milyon lira nominal hisseye 130 milyon lira nominal hisse ilave olarak toplamda 250 milyon lira nominal hisse (25.000.000.000 adet pay) ve daha önce açıklanan azami 750 milyon lira satış tutarına 1 milyar 500 milyon lira ilave olarak azami 2 milyar 250 milyon lira satış tutarına kadar bankanın Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık paylarının geri alınmasına dair limitlerin artırılmasına karar verildiği ifade edildi.
Sasa Polyester A.Ş. (SASA), pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarını, 500.000.000 TL olacak ve geri alınacak azami pay sayısının ise bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmiştir. Hisse geri alım programı 1 yılı kapsayacak.
Verusa Holding (VERUS); 11.05.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen geri alım işlemi için ayrılan 105.000.000 TL tutarındaki fonun azami 215.000.000 TL, geri alıma konu edilebilecek 1.750.000 adet pay sayısının azami 2.750.000 adet olarak revize edilmesine karar verdiğini açıklamıştır.