Şirketlerin yol haritası: SWOT analizi

Neden SWOT analizi yapılmalı?

SWOT analizi, bir işletmenin kendisini objektif bir gözle değerlendirmesini sağlar. Bu sayede;

1-) Stratejik karar alma

İşletmelerin neyi iyi yaptıklarını (güçlü yönler), neleri iyileştirmeleri gerektiğini (zayıf yönler), hangi pazarlama trendlerinden faydalanabileceklerini (fırsatlar) ve hangi risklere karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini (tehditler) görmelerine yardımcı olur.