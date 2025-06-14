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  4. Şirketlerin yol haritası: SWOT analizi

Şirketlerin yol haritası: SWOT analizi

İş dünyasının hızla değişen ve rekabetçi ortamında ayakta kalmak, büyümek ve sürdürülebilir başarı yakalamak, doğru stratejiler belirlemekten geçiyor. Bu stratejilerin temelinde ise, bir işletmenin veya projenin mevcut durumunu kapsamlı bir şekilde analiz etmeye yarayan güçlü bir araç bulunuyor; Swot analizi. Adını İngilizce’deki Strengths (Güçlü Yönler), Weaknesses (Zayıf Yönler), Opportunities (Fırsatlar) ve Threats (Tehditler) kelimelerinin baş harflerinden alan bu analiz, şirketlerin iç ve dış dinamiklerini derinlemesine anlamalarına olanak tanıyor.

Şirketlerin yol haritası: SWOT analizi - Sayfa 1

Neden SWOT analizi yapılmalı?

SWOT analizi, bir işletmenin kendisini objektif bir gözle değerlendirmesini sağlar. Bu sayede;

1-) Stratejik karar alma

İşletmelerin neyi iyi yaptıklarını (güçlü yönler), neleri iyileştirmeleri gerektiğini (zayıf yönler), hangi pazarlama trendlerinden faydalanabileceklerini (fırsatlar) ve hangi risklere karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini (tehditler) görmelerine yardımcı olur.

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Şirketlerin yol haritası: SWOT analizi - Sayfa 2

2-) Rekabet avantajı yaratma

Rakiplere karşı üstünlük sağlanabilecek alanları ve potansiyel zayıflıkları ortaya koyarak, işletmelerin daha bilinçli rekabet stratejileri geliştirmesine imkan tanır.

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Şirketlerin yol haritası: SWOT analizi - Sayfa 3

3-) Kaynakların verimli kullanımı

Sınırlı kaynakların en etkili şekilde nereye tahsis edileceği konusunda yol gösterir.

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Şirketlerin yol haritası: SWOT analizi - Sayfa 4

4-) Risk yönetimi

Potansiyel tehditleri önceden belirleyerek, kriz durumlarına karşı hazırlıklı olunmasını sağlar.

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