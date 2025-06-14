Şirketlerin yol haritası: SWOT analizi
İş dünyasının hızla değişen ve rekabetçi ortamında ayakta kalmak, büyümek ve sürdürülebilir başarı yakalamak, doğru stratejiler belirlemekten geçiyor. Bu stratejilerin temelinde ise, bir işletmenin veya projenin mevcut durumunu kapsamlı bir şekilde analiz etmeye yarayan güçlü bir araç bulunuyor; Swot analizi. Adını İngilizce’deki Strengths (Güçlü Yönler), Weaknesses (Zayıf Yönler), Opportunities (Fırsatlar) ve Threats (Tehditler) kelimelerinin baş harflerinden alan bu analiz, şirketlerin iç ve dış dinamiklerini derinlemesine anlamalarına olanak tanıyor.
Neden SWOT analizi yapılmalı?
SWOT analizi, bir işletmenin kendisini objektif bir gözle değerlendirmesini sağlar. Bu sayede;
1-) Stratejik karar alma
İşletmelerin neyi iyi yaptıklarını (güçlü yönler), neleri iyileştirmeleri gerektiğini (zayıf yönler), hangi pazarlama trendlerinden faydalanabileceklerini (fırsatlar) ve hangi risklere karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini (tehditler) görmelerine yardımcı olur.
2-) Rekabet avantajı yaratma
Rakiplere karşı üstünlük sağlanabilecek alanları ve potansiyel zayıflıkları ortaya koyarak, işletmelerin daha bilinçli rekabet stratejileri geliştirmesine imkan tanır.
3-) Kaynakların verimli kullanımı
Sınırlı kaynakların en etkili şekilde nereye tahsis edileceği konusunda yol gösterir.