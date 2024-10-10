Soğuk havalar kapıda! Kombi kullanımında kış hazırlığı tasarrufu artırıyor: İşte detaylar...
Kombi bakımı için soğuk hava etkisini göstermeden önce talep arttı. Yapılacak bakımın yüzde 10-15 oranında tasarruf sağlayabileceği ifade ediliyor. Buna göre yetkili servislerin yapacağı rutin bakımların yanı sıra tüketicinin de sağlayabileceği kontroller var...
Soğuk hava etkisini göstermeden önce kombi bakımı önem kazanıyor. Hem enerji tasarrufu yapmak, hem de kış aylarında daha iyi ısınma imkânı için tüketicinin kendisinin yapabileceği ve yetkili servisin yapabileceği yıllık rutin bakımlar var. Bu sayede kullanımda yüzde 10 ila 15 arasında tasarrufun mümkün olduğu ifade ediliyor.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
- Kombi bakımı yetkili kişilerce her yıl yapılmalı, sistem kontrol ettirilmeli.
- Üretici firmanın önerisine göre
yılda veya birkaç yılda bir radyatör temizliği de yaptırılmalı.
- Hermetik kombilerde fan temizliği, yoğuşmalı kombilerde ise baca ve filtre temizliği daha önemli.
- Kombinin gün içinde ‘aç-kapa’ şeklinde kullanılması tasarruf sağlamıyor, sürekli belli bir ayarda kullanımı öneriliyor.
- Peteklerin ısı vanasını kapatıp suyunu boşaltarak, petek aralarını temizleyin. Ardından kombiyi açabilirsiniz.
EVDEKİ BAKIM ADIMLARI NELER?
- Kombiyi çalıştırmadan önce ya da kapatıp, soğumasını bekleyin.
- Dış yüzeyi ve dış parçaların temizliğini yapın.
- Hava filtresi, kalorifer filtresinin gözle görülür kirliliği varsa temizleyin.
- Yakıt hattını kontrol edin; bir sorun varsa profesyonel yardım gerekir.
- Blorür temizliği mutlaka yapılmalı, yanma işlemiyle kir ve toz birikir.
- Kombinin altında bulunan kondensat haznesi, yanma sonucunda oluşan suyu toplar. Düzenli aralıklarla boşaltın.
- Kombinin eşanjör temizliği ısı transferini maksimum seviyede sağlar.
- Su basıncının kontrolü sık sık takip edilmeli, kombi verimli çalışması için radyatörlerin havası alınmalı.