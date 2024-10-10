Soğuk havalar kapıda! Kombi kullanımında kış hazırlığı tasarrufu artırıyor: İşte detaylar...

Soğuk hava etkisini göstermeden önce kombi bakımı önem kazanıyor. Hem enerji tasarrufu yapmak, hem de kış aylarında daha iyi ısınma imkânı için tüketicinin kendisinin yapabileceği ve yetkili servisin yapabileceği yıllık rutin bakımlar var. Bu sayede kullanımda yüzde 10 ila 15 arasında tasarrufun mümkün olduğu ifade ediliyor.