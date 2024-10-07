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  4. Şok’tan çaylara dev indirim! Kampanya yarına kadar geçerli

Şok’tan çaylara dev indirim! Kampanya yarına kadar geçerli

Şok, çaylara büyük oranda indirim yaptı. Birçok markada, yarına kadar geçerli olan bu fırsatı kaçırmayın. İşte, indirimli çay fiyatları…

Şok’tan çaylara dev indirim! Kampanya yarına kadar geçerli - Sayfa 1

25’Lİ DEREN BARDAK POŞET ÇAY


RAF FİYATI: 18,75 TL

İNDİRİMLİ SATIŞ FİYATI: 13,10 TL

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Şok’tan çaylara dev indirim! Kampanya yarına kadar geçerli - Sayfa 2

48’Lİ DEREN EARLY GREY DEMLİK POŞET ÇAY

RAF FİYATI: 34,50 TL

İNDİRİMLİ SATIŞ FİYATI: 24,15 TL

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Şok’tan çaylara dev indirim! Kampanya yarına kadar geçerli - Sayfa 3

100’LÜ DEREN DEMLİK POŞET ÇAY

RAF FİYATI: 68,50 TL

İNDİRİMLİ SATIŞ FİYATI: 47,95 TL

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Şok’tan çaylara dev indirim! Kampanya yarına kadar geçerli - Sayfa 4

25’Lİ LIPTON DOĞU KARADENİZ BARDAK POŞET ÇAY

RAF FİYATI: 60 TL

İNDİRİMLİ SATIŞ FİYATI: 42 TL

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