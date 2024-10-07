Şok’tan çaylara dev indirim! Kampanya yarına kadar geçerli
Şok, çaylara büyük oranda indirim yaptı. Birçok markada, yarına kadar geçerli olan bu fırsatı kaçırmayın. İşte, indirimli çay fiyatları…
25’Lİ DEREN BARDAK POŞET ÇAY
RAF FİYATI: 18,75 TL
İNDİRİMLİ SATIŞ FİYATI: 13,10 TL
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48’Lİ DEREN EARLY GREY DEMLİK POŞET ÇAY
RAF FİYATI: 34,50 TL
İNDİRİMLİ SATIŞ FİYATI: 24,15 TL
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100’LÜ DEREN DEMLİK POŞET ÇAY
RAF FİYATI: 68,50 TL
İNDİRİMLİ SATIŞ FİYATI: 47,95 TL
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25’Lİ LIPTON DOĞU KARADENİZ BARDAK POŞET ÇAY
RAF FİYATI: 60 TL
İNDİRİMLİ SATIŞ FİYATI: 42 TL
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