  4. Son 10 yılda borsa yatırımcısına en çok kazandıran 8 hisse; Asla ama asla üzmediler

Borsa İstanbul, son 10 senede yüzlerce yeni halka arz yaptı, milyonlarca yeni yatırımcı topladı. Ancak yatırımcısını asla üzmeyen sekiz hisse en çok kazandıran oldu. Borsa yatırımcısını bu hisseler asla üzmedi. İşte son 10 yılda borsa yatırımcısına en çok kazandıran 8 hisse

Borsa İstanbul son 10 yılda yüzlerce şirketi yatırımcıyla buluşturdu, milyonlarca kişiyi piyasaya çekti. Ancak aradan sıyrılan sekiz hisse, uzun vadede yatırımcısına istikrarlı şekilde kazandırarak adeta yüzleri güldürdü. Son 10 yılda performansıyla öne çıkan ve yatırımcısını hiç hayal kırıklığına uğratmayan o 8 hisse burada…

1. SASA: Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (#SASA)

2. Aselsan: Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (#ASELS)

3. Türk Hava Yolları: Türk Hava Yolları A.O. (#THYAO)

