Son 10 yılda konut fiyatı en çok artan ülkeler açıklandı! İşte Türkiye'nin listedeki yeri

OECD tarafından hazırlanan verilere göre, 2015-2025 döneminde küresel konut fiyatlarındaki yüzde değişimi ortaya koydu. Verilere göre, bazı ülkelerde fiyat artışları %80’e yaklaşarak rekor seviyelere ulaşırken, bazı ülkelerde neredeyse hiç değişim yaşanmadı. Rapor, küresel emlak piyasasında bölgesel farklılıkların derinleştiğini ve ekonomik dengelerin yeniden şekillendiğini gösteriyor.