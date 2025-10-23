Son 10 yılda konut fiyatı en çok artan ülkeler açıklandı! İşte Türkiye'nin listedeki yeri
OECD datalarından elde edilen sonuçlar kapsamında, son 10 yılda global piyasalarda konut fiyatları dramatik şekilde farklılık gösterdi. Bazı ülkelerde fiyatlar neredeyse iki katına çıkarken, bazı ülkelerde ise durgunluk ya da düşüş yaşandı.
OECD tarafından hazırlanan verilere göre, 2015-2025 döneminde küresel konut fiyatlarındaki yüzde değişimi ortaya koydu. Verilere göre, bazı ülkelerde fiyat artışları %80’e yaklaşarak rekor seviyelere ulaşırken, bazı ülkelerde neredeyse hiç değişim yaşanmadı. Rapor, küresel emlak piyasasında bölgesel farklılıkların derinleştiğini ve ekonomik dengelerin yeniden şekillendiğini gösteriyor.