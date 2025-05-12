Son 5 yılda altın mı, konut mu daha çok kazandırdı? Tablo belli oldu
Konut ve altın yatırımındaki getiriler son yıllarda birbiri ile yarışır hale geldi. 2 yıllık dönemde yüzde 203,5 yükselen altın fiyatları, getiride konuta fark attı. 5 yıllık dönem dikkate alındığında ise konut yüzde 1.225 primle altını geçti. Altındaki getiri, son dönemde jeopolitik riskler ve merkez bankalarının alımlarıyla öne geçerken; konut fiyatlarının önündeki en büyük engel de yüksek faiz oldu.
Konut ve altındaki getiriler, son yıllarda dikkat çekiyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından son 5 yıllık dönemde her iki yatırım ürününe dair getiriler paylaşıldı.
Buna göre;
Son 1 yıllık dönemde;
* Altın fiyatları %52,3
* Konut fiyatları %32,2
Son 2 yıllık dönemde;
* Altın fiyatları %203,5
* Konut fiyatları %105,5
Son 3 yıllık dönemde;
* Altın fiyatları %293,8
* Konut fiyatları %391,7
Son 4 yıllık dönemde;
* Altın fiyatları %761,7
* Konut fiyatları %904,7
Ve Son 5 yıllık dönemde ise;
* Altın fiyatları %1003,4
* Konut fiyatları %1225,3 oranında prim yaptı.
Son 2 yıllık dönemi kapsayan daha kısa vadeli süreçte altın yatırımı daha yüksek kazanç sağladı.