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  4. Son 5 yılda altın mı, konut mu daha çok kazandırdı? Tablo belli oldu

Son 5 yılda altın mı, konut mu daha çok kazandırdı? Tablo belli oldu

Konut ve altın yatırımındaki getiriler son yıllarda birbiri ile yarışır hale geldi. 2 yıllık dönemde yüzde 203,5 yükselen altın fiyatları, getiride konuta fark attı. 5 yıllık dönem dikkate alındığında ise konut yüzde 1.225 primle altını geçti. Altındaki getiri, son dönemde jeopolitik riskler ve merkez bankalarının alımlarıyla öne geçerken; konut fiyatlarının önündeki en büyük engel de yüksek faiz oldu.

Son 5 yılda altın mı, konut mu daha çok kazandırdı? Tablo belli oldu - Sayfa 1

Konut ve altındaki getiriler, son yıllarda dikkat çekiyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından son 5 yıllık dönemde her iki yatırım ürününe dair getiriler paylaşıldı.

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Son 5 yılda altın mı, konut mu daha çok kazandırdı? Tablo belli oldu - Sayfa 2

Buna göre;

Son 1 yıllık dönemde;
* Altın fiyatları %52,3
* Konut fiyatları %32,2

Son 2 yıllık dönemde;
* Altın fiyatları %203,5
* Konut fiyatları %105,5

Son 3 yıllık dönemde;
* Altın fiyatları %293,8
* Konut fiyatları %391,7

Son 4 yıllık dönemde;
* Altın fiyatları %761,7
* Konut fiyatları %904,7

Ve Son 5 yıllık dönemde ise;
* Altın fiyatları %1003,4
* Konut fiyatları %1225,3 oranında prim yaptı.

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Son 5 yılda altın mı, konut mu daha çok kazandırdı? Tablo belli oldu - Sayfa 3

Son 2 yıllık dönemi kapsayan daha kısa vadeli süreçte altın yatırımı daha yüksek kazanç sağladı.

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Son 5 yılda altın mı, konut mu daha çok kazandırdı? Tablo belli oldu - Sayfa 4

Son 4-5 yıllık döneme yani daha uzun vadeye bakıldığında ise konut yatırımının daha kazançlı olduğu görülüyor.

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