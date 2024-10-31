Son 6 yılda çarpıcı değişim! Konut fiyatları 53 asgari ücrete fırladı

7 MİLYON KİŞİ ASGARİ ÜCRETLİ

SGK’daki kayıtlara göre Türkiye’de yaklaşık 7 milyon kişi asgari ücret karşılığında çalışıyor. Asgari ücret ile bunun iki katı arasında maaşla çalışan sayısı ise 13 milyon kişiye ulaşıyor. Ücretliler alım güçlerinin korunmasını isterken, dikkatler bir yandan da en temel ihtiyaçlardan olan konuta erişim hesaplarına çevrilmiş durumda…