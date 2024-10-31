Son 6 yılda çarpıcı değişim! Konut fiyatları 53 asgari ücrete fırladı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına kısa bir süre kala, farklı zam oranları gündeme gelmeye başladı. Türkiye genelinde sayıları 7 milyonu bulan asgari ücretlilerin son 6 yılda konut alım güçlerinin belirgin şekilde azalması ise dikkat çekiyor.
Ekim ayının sonuna gelinirken, her yıl Aralık ayı başında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri için geri sayım başladı. Bu yıl maaşlara ara zam yapılmaması nedeniyle alım gücünde meydana gelen kayıplar, asgari ücret konusundaki tartışmaları erkenden gündeme taşıdı.
2024 enflasyon oranının %42 ila %45 arasında gerçekleşebileceği tahmin edilirken, çalışanlar bu oranlarda bir maaş zammı bekliyor. Ancak işverenler, %30’u aşan zam oranlarının kendilerini zorlayacağını ifade ediyor. Öte yandan, bazı görüşler asgari ücret artışının 2025 yılına ilişkin enflasyon beklentisi doğrultusunda %25 civarında olabileceğini savunuyor.
Bu yıl asgari ücret 17 bin TL olarak uygulanırken, geçen yılın ikinci yarısında 11 bin 400 TL seviyesinde olan asgari ücrete %50 zam yapılmıştı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre ücretlerdeki bu yükseliş, emek yoğun sektörlerde işçilik maliyetlerini artırırken, ekonomi yönetimi yüksek enflasyonun bir nedeninin yüksek maaş artışları olduğunu ileri sürmüştü.
7 MİLYON KİŞİ ASGARİ ÜCRETLİ
SGK’daki kayıtlara göre Türkiye’de yaklaşık 7 milyon kişi asgari ücret karşılığında çalışıyor. Asgari ücret ile bunun iki katı arasında maaşla çalışan sayısı ise 13 milyon kişiye ulaşıyor. Ücretliler alım güçlerinin korunmasını isterken, dikkatler bir yandan da en temel ihtiyaçlardan olan konuta erişim hesaplarına çevrilmiş durumda…