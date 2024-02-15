Son dakika: Faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı... 2 yıl geri ödeme yok! Şartlar neler?

'Aile ve Gençlik Fonu' kanunu kapsamında yeni evlenecek gençlerin faydalanabileceği 150 bin lira faizsiz ve 48 ay vadeli ödenecek evlilik kredisi için başvurular başladı. Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi aile.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Peki,150 bin TL evlilik kredisi şartları neler, başvurular nasıl ve nereden yapılacak? İşte, evlilik kredisi başvuru ekranı...

1 | 6