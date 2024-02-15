Son dakika: Faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı... 2 yıl geri ödeme yok! Şartlar neler?
Son dakika haberi... Yeni evlenecek çiftlere verilecek 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi için başvurular başladı. 48 ay vadeli ve 2 yıl ödemesiz verilecek evlilik kredisinde öncelik deprem bölgesine verildi. Peki, 150 bin TL evlilik kredisi şartları neler, başvurular nasıl ve nereden yapılacak? Faizsiz evlilik kredisi için başvuru ekranına nasıl ulaşılır? İşte ayrıntılar...
'Aile ve Gençlik Fonu' kanunu kapsamında yeni evlenecek gençlerin faydalanabileceği 150 bin lira faizsiz ve 48 ay vadeli ödenecek evlilik kredisi için başvurular başladı. Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi aile.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Peki,150 bin TL evlilik kredisi şartları neler, başvurular nasıl ve nereden yapılacak? İşte, evlilik kredisi başvuru ekranı...
Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu hangi illerde başladı?
Aile ve Gençlik Fonu için ilk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki depremzede gençlerden başvuru alınacak.
Evlilik kredisi başvuru şartları neler, yaş şartı var mı?
*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
*Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (30 yaşından gün almamış olmak),
*Depremden etkilenen 11 il (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) dışında taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,
* Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı 2 asgari ücretten fazla olmamak,
* Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,
* Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek,