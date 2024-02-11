Son dakika... Gençler dikkat! 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin lira kredi! Yürürlüğe girdi Son dakika haberi: Gençlere 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira krediyi içeren Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Başvuruların 15 Şubat'ta başlayacağı fonun şartları neler, kimler bu fondan yararlanabilecek? İşte Aile ve Gençlik Fonu'nun detayları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, Aile ve Gençlik Fonu'nun çalışma usul ve esasları, fonun kaynakları ile fondan yapılacak kaynak aktarımlarına ilişkin hususlar belirlendi. 1 | 11

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı kurulan fon ile aile müessesinin güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanması amaçlanıyor. 2 | 11

Aile ve Gençlik Fonu Yönetim Kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı olmak üzere beş kişiden oluşacak. 3 | 11