SON DAKİKA... Sigara, alkol ve akaryakıta dev ÖTV zammı geliyor

ÖTV artışıyla birlikte sigaradan alınan maktu vergi tutarı 4,8058 liradan yaklaşık 1 liralık artışla 5,7424 liraya yükselmiş oldu. Başka bir ifade ile 1 paket sigaranın maktu vergi tutarı 1 lira civarında artmış oldu. Sigara firmalarının bunu satış fiyatına 5 lira olarak yansıtması bekleniyor.