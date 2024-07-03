SON DAKİKA... Sigara, alkol ve akaryakıta dev ÖTV zammı geliyor
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla sigaradan alınan ÖTV miktarı 6 aylık YİÜFE olan 19.49 oranında otomatik artırıldı. EKONOMİ’nin hesaplamalarına göre, bu artışla 70 liralık sigaraların fiyatı paket başına 5 TL civarında zamlanacak. Akaryakıt fiyatlarına da 2 liraya yakın ÖTV zammı geldi. 1 litre rakı 1200 liraya yaklaştı. (Hüseyin GÖKÇE / ANKARA)
ÖTV artışıyla birlikte sigaradan alınan maktu vergi tutarı 4,8058 liradan yaklaşık 1 liralık artışla 5,7424 liraya yükselmiş oldu. Başka bir ifade ile 1 paket sigaranın maktu vergi tutarı 1 lira civarında artmış oldu. Sigara firmalarının bunu satış fiyatına 5 lira olarak yansıtması bekleniyor.
Sigaradan alınan vergi oranı yılbaşında yapılan düzenlemeyle yüzde 63’ten yüzde 57’ye düşürülmüştü. Aynı kararda maktu vergide ise yüksek artışa gidilmişti.
Bu düzenleme yapılmadan önce sigara maliyetlerindeki (tütün, enerji, işçilik vs) 1 liralık artışın satış fiyatına olan etkisi 7.5 lira seviyesindeydi. Çarpan etkisi şimdi her 1 liralık artış için 5.2 lira olarak hesaplanıyor.
Hâlen 70 liraya satılan 1 paket sigara üzerindeki vergi yükü şöyle oluşacak:
Satış fiyatı 70 TL
Nispi vergi (Yüzde 57) : 39.90
Maktu vergi (paket başına) : 5.74
Nispi+Maktu :45.64
KDV :11.67
Toplam vergi yükü :57.31