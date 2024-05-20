Son ödeme tarihi 31 Mayıs: Hangi emekliler emlak vergisinden muaf?

Emlak vergisinden kimler muaf?

Emlak vergisinde bazı vatandaşlar için muafiyet uygulanır. Hiçbir geliri olmayanlar ile gelirleri sadece emekli, dul ve yetim aylığından ibaret olanlardan, engellilerden, gazilerden, şehitlerin dul ve yetimlerinden emlak vergisi alınmaz. Ancak, bu kişilere emlak vergisi muafiyeti uygulanabilmesi için konutun mesken olarak kullanılması, tek konut olması ve brüt 200 metrekareyi geçmemesi gerekir.