Son tarih 31 Aralık: 12 bin TL cezası var! Ehliyet yenilemede 2 liralık çile
Milyonlarca araç sürücüsünü ehliyet yenileme telaşı aldı. 31 Aralık'a kadar ehliyetini yenilemeyenleri 12 bin liralık bir ceza bekliyor. Ancak dijital vergi dairesi üzerinden sadece 13 TL’lik kâğıt ücreti tahsil ediliyor. Kalan 2 TL’lik vakıf ücretinin ise bankalar aracılığıyla yapılması gerekiyor. Anlaşmalı bankası olmayan ve vezneye gidemeyenler bu duruma tepkili...
Eski tip sürücü belgesi sahipleri için yenileme işlemlerinde sona yaklaşılıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi gerekiyor.
Belirlenen süre içerisinde eski tip ehliyetini yenilemeyen kişilerin sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.
31 Aralık 2024 tarihine kadar ehliyetini yenilmeyip trafik uygulamasında eski tip ehliyeti olduğu belirlenen sürücülerin sınıfına uygun olmayan ehliyet kullanmaktan ceza alacağı ifade ediliyor.
CEZASI 12 BİN TL
Mevcut durumda bu ceza 4.064 TL olurken 2024 yılında bu tutarın 12 bin TL civarında olması bekleniyor.