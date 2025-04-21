Son verilerle memur ve memur emeklisinin temmuz maaş zammı ne kadar olacak? Uzmanı kötü haberi verdi

"Durum böyle olmakla birlikte son 20 yılda diğer emeklilere göre oransal olarak en az iyileştirme yapılan ve alım gücünü ciddi şekilde erimiş olan memur emeklileri temmuz ayında yapılacak güncellemeyi endişe içerisinde şimdiden merak etmektedir" diyen Karakaş, Türkiye Gazetesi'nde yer alan yazısında memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili şunları yazdı: