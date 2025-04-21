Son verilerle memur ve memur emeklisinin temmuz maaş zammı ne kadar olacak? Uzmanı kötü haberi verdi
Temmuzda memur ve memur emeklisi maaşına ne kadar zam yapılacak? SGK Başuzmanı İsa Karakaş kötü haberi verdi, ufukta yine enflasyonun altında bir zam oranının göründüğüne dikkat çekti.
"Her temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin maaşlarının güncellenmesi yasal bir zorunluluktur. TÜİK’in 3 Temmuz 2025 tarihinde açıklayacağı haziran ayı enflasyonu ile birlikte güncelleme oranları kesinleşecektir" diyen SGK Başuzmanı İsa Karakaş, gözlerin nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin enflasyon verilerine çevrildiğini vurguladı.
"Durum böyle olmakla birlikte son 20 yılda diğer emeklilere göre oransal olarak en az iyileştirme yapılan ve alım gücünü ciddi şekilde erimiş olan memur emeklileri temmuz ayında yapılacak güncellemeyi endişe içerisinde şimdiden merak etmektedir" diyen Karakaş, Türkiye Gazetesi'nde yer alan yazısında memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili şunları yazdı:
ENFLASYONUN ALTINDA GÜNCELLEME ENDİŞESİ
"SGK ve Emekli Sandığı mevzuatı gereğince tüm memurların ve memur emeklilerinin ocak-haziran dönemine ilişkin 6 aylık enflasyon verisi farkı ile buna ilave edilecek toplu sözleşmede öngörülen %5’lik rakamdan oluşacaktır.
Geçen sene temmuz ayında oluşan enflasyon farkı kümülatif %24,73 oranında gerçekleşmesine rağmen memur ve memur emeklilerine %19,31 oranında güncelleme yapılmıştır. Aynı aydan geçerli olmak üzere SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ise 6 aylık enflasyon farkı dikkate alınarak %24,73 oranında güncellenmiştir. Hâl böyle iken geçtiğimiz temmuz ayında memur ve memur emeklileri sırf toplu sözleşmeye tabi olmaları nedeniyle enflasyonun %5,42 altında maaş güncellemesiyle karşı karşıya kalarak mağdur olmuşlardır.