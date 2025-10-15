Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş detayları açıkladı: İşsizlik maaşına zam yolda

Hanehalkı İşgücü Araştırması’na göre, 15 yaş ve üzerindeki işsiz sayısı 2025 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre 168 bin kişi artarak 3 milyon 44 bine çıktı. Bu artış, işsizlik oranının 0,4 puan yükselmesi anlamına geliyor.