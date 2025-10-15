Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş detayları açıkladı: İşsizlik maaşına zam yolda
Ekonomideki dalgalanmalar ve artan işten çıkışlar, işsizlik maaşı başvurularını yükseltti. Bunun yanında Türkiye'de işsizlik maaşı en çok merak edilen konuların başında geliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Ocak 2026'da işsizlik ödeneği için getirilecek zam oranı ve tavan rakam hakkında kritik bilgiler paylaştı. İşte merak edilen detaylar...
Hanehalkı İşgücü Araştırması’na göre, 15 yaş ve üzerindeki işsiz sayısı 2025 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre 168 bin kişi artarak 3 milyon 44 bine çıktı. Bu artış, işsizlik oranının 0,4 puan yükselmesi anlamına geliyor.
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş ise yeni yılda işsizlik maaşının ne kadar olabileceğine dair tahminlerini paylaştı.
Ekonomik daralmayla birlikte yılbaşına bir ay kadar zaman kala yeni yılda işsizlik maaşının ne kadar olacağını merak ediyor.