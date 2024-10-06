Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun tarih verdi! "EYT hakkınızı kaybedebilirsiniz"
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, EYT mağdurları için ekim ayına dikkat çekerek emeklilik haklarını kaybetmemelerine yönelik kritik bir uyarıda bulundu.
Emekli olmayı hedefleyen birçok EYT mağduru için, Ekim ayı sonuna kadar zorunlu düzenlemeleri tamamlamazlarsa Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) kapsamında emeklilik haklarını kaybetme riski taşıdıkları uyarısı yapıldı.
"EMEKLİ OLMA HAKKINIZ RİSK ALTINDA" UYARISI
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun tarafından yapılan açıklamada, SSK sigortalıyken Bağ-Kur sistemine geçiş yapan bireylerin durumunun özellikle kritik olduğuna dikkat çekildi.
Erdursun, Ekim ayının emeklilik hakları için kritik bir dönem olduğunu vurgulayarak,"Birçok kişi, SSK'dan emekli olma hakkını kaybetme riskinin farkında değil" dedi.
8 Eylül 1999 öncesi SSK'lı olup ve daha sonra Bağ-Kur sigortalılığına geçiş yapanlar, Ekim 2024'ün sonuna dek Bağ-Kur sigortalılığından ayrılmalarının zorunlu olduğunu belirtti.