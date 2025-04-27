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  4. Sosyal konut için geri sayım başladı! Hangi şartlar aranacak? İşte projenin detayları

Sosyal konut için geri sayım başladı! Hangi şartlar aranacak? İşte projenin detayları

81 ili kapsayan, tarihin en büyük sosyal konut seferberliği için çalışmalar hız kazandı. Rekor başvuru gelmesi beklenen kampanyayı yıl sonunda başlatacaklarını söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Gençlerimiz, emeklilerimiz ev sahibi olabilecek" dedi

Sosyal konut için geri sayım başladı! Hangi şartlar aranacak? İşte projenin detayları - Sayfa 1

İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal konut seferberlik hamlesi yeniden gündeme geldi.

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Sosyal konut için geri sayım başladı! Hangi şartlar aranacak? İşte projenin detayları - Sayfa 2

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dar gelirli vatandaşlar için 81 ili kapsayan 'tarihin en büyük sosyal konut seferberliğini' başlatacaklarını söyledi.

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Sosyal konut için geri sayım başladı! Hangi şartlar aranacak? İşte projenin detayları - Sayfa 3

İstanbul depremi ve kentsel dönüşüme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurum, deprem bölgesindeki çalışmalar tamamlandıktan sonra sosyal konuta odaklanacaklarını anlattı.

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Sosyal konut için geri sayım başladı! Hangi şartlar aranacak? İşte projenin detayları - Sayfa 4

Bakan Kurum, "Yıl sonunda bugüne kadar yapılmış en büyük sosyal konut kampanyasını başlatılacağız. Evi olmayan gençlerimiz, emeklilerimiz ev sahibi olabilecek. Detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak" diye konuştu.

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