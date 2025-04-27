Sosyal konut için geri sayım başladı! Hangi şartlar aranacak? İşte projenin detayları
81 ili kapsayan, tarihin en büyük sosyal konut seferberliği için çalışmalar hız kazandı. Rekor başvuru gelmesi beklenen kampanyayı yıl sonunda başlatacaklarını söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Gençlerimiz, emeklilerimiz ev sahibi olabilecek" dedi
İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal konut seferberlik hamlesi yeniden gündeme geldi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dar gelirli vatandaşlar için 81 ili kapsayan 'tarihin en büyük sosyal konut seferberliğini' başlatacaklarını söyledi.
İstanbul depremi ve kentsel dönüşüme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurum, deprem bölgesindeki çalışmalar tamamlandıktan sonra sosyal konuta odaklanacaklarını anlattı.