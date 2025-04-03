Sosyal medyada dillerden düşmeyen restoran zinciri iflas başvurusunda bulundu
ABD merkezli restoran zinciri Hooters , iflas koruması için başvuruda bulunduğunu resmen açıkladı. İflas başvurusu, firmanın kendisini tekrardan ölçeklendirmesine yardımcı olmayı ve dolayısıyla şirkete ait bir restoran zincirinden franchise'ye ait bir zincire dönüşmesini sağlamayı hedefliyor.
Pek çok kişi Hooters'ı sadece bir firma olarak düşünür. Fakat restoran zinciri hali hazırda karmaşık bir modelle hizmet veriyor. Hooters of America, LLC, restoranın marka fikri mülkiyetine maliktir.
Şu anda ABD'de ve global düzeyde çok sayıda Hooters lokasyonu işletmektedir. Firma, 38 eyalette ve 24 ülkede 410 Hooters restoranının franchise'ını verdiğini ve işlettiğini aktarıyor.
Fakat Hooters of America, restoranlarını franchise maliklerine de lisanslıyor ve bu da şahısların ve firmaların Hooters şubelerini işletmesine fırsat tanıyor.