  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Sosyal medyada dillerden düşmeyen restoran zinciri iflas başvurusunda bulundu

Sosyal medyada dillerden düşmeyen restoran zinciri iflas başvurusunda bulundu

ABD merkezli restoran zinciri Hooters , iflas koruması için başvuruda bulunduğunu resmen açıkladı. İflas başvurusu, firmanın kendisini tekrardan ölçeklendirmesine yardımcı olmayı ve dolayısıyla şirkete ait bir restoran zincirinden franchise'ye ait bir zincire dönüşmesini sağlamayı hedefliyor.

Sosyal medyada dillerden düşmeyen restoran zinciri iflas başvurusunda bulundu - Sayfa 1

Pek çok kişi Hooters'ı sadece bir firma olarak düşünür. Fakat restoran zinciri hali hazırda karmaşık bir modelle hizmet veriyor. Hooters of America, LLC, restoranın marka fikri mülkiyetine maliktir.

1 | 11
Sosyal medyada dillerden düşmeyen restoran zinciri iflas başvurusunda bulundu - Sayfa 2

Şu anda ABD'de ve global düzeyde çok sayıda Hooters lokasyonu işletmektedir. Firma, 38 eyalette ve 24 ülkede 410 Hooters restoranının franchise'ını verdiğini ve işlettiğini aktarıyor.

2 | 11
Sosyal medyada dillerden düşmeyen restoran zinciri iflas başvurusunda bulundu - Sayfa 3

Fakat Hooters of America, restoranlarını franchise maliklerine de lisanslıyor ve bu da şahısların ve firmaların Hooters şubelerini işletmesine fırsat tanıyor.

3 | 11
Sosyal medyada dillerden düşmeyen restoran zinciri iflas başvurusunda bulundu - Sayfa 4

En büyük Hooters franchise maliklerinden biri, orijinal Hooters kurucu ortaklarının sahibi olduğu firma olan Hooters Inc.'dir. Hooters Inc., Amerika'da 20'den fazla restorana sahip ve işletiyor.

4 | 11