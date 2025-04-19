Sözleşmeyle artırılan kıdem tazminatı tavanı aşılır mı?
Kıdem tazminatı hesaplamasında esas alınan 30 günlük süre, işçi lehine olacak şekilde artırılabiliyor. Peki, bu artış sonucunda ortaya çıkan tutar, belirlenen kıdem tazminatı tavanını geçebilir mi? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç yanıtladı.
SÖZLEŞMEYLE ARTIRILAN KIDEM TAZMİNATI TAVANI AŞABİLİR Mİ?
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, "Bir KİT’te 34,5 yıl çalıştıktan sonra 8 Ocak 2025’te emekli oldum. Tavandan tazminatım ödendi. Toplu iş sözleşmemizin 46. maddesi şöyle: 'İşçilerin kıdem tazminatları her hizmet yılı için 40 günlük ücreti tutarında hesap edilerek yasa hükümleri içinde ödenir. Ancak 01.03.1993 tarihinden sonra yeni işe girenler için yasal hükümler uygulanır.' Kıdem tazminatımı 40 gün üzerinden alabilmem için ne yapmalıyım?" şeklindeki bir soruya şu yanıtı verdi:
"Kıdem tazminatı işçinin en büyük güvencesidir. Geçmişte emekliye ayrılan işçi kıdem tazminatı ile başını sokacak bir ev alabilir iken günümüzde ancak oğlunun, kızının evlenme harcamalarını karşılamaya bile zor yetiyor.
Kanuna göre, kıdem tazminatı, işçinin aynı işverenin bir veya değişik iş yerlerinde çalıştığı her tam yıla karşılık 30 günlük son ücreti tutarında ödenir. Otuz günlük süre bireysel veya toplu iş sözleşmesiyle işçi lehine değiştirilebilir. Toplu iş sözleşmelerinde bu süre 40 – 45 güne kadar çıkartılabilir.