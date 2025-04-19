Sözleşmeyle artırılan kıdem tazminatı tavanı aşılır mı?

SÖZLEŞMEYLE ARTIRILAN KIDEM TAZMİNATI TAVANI AŞABİLİR Mİ?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, "Bir KİT’te 34,5 yıl çalıştıktan sonra 8 Ocak 2025’te emekli oldum. Tavandan tazminatım ödendi. Toplu iş sözleşmemizin 46. maddesi şöyle: 'İşçilerin kıdem tazminatları her hizmet yılı için 40 günlük ücreti tutarında hesap edilerek yasa hükümleri içinde ödenir. Ancak 01.03.1993 tarihinden sonra yeni işe girenler için yasal hükümler uygulanır.' Kıdem tazminatımı 40 gün üzerinden alabilmem için ne yapmalıyım?" şeklindeki bir soruya şu yanıtı verdi: