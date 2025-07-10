SPK'dan yapay zekaya: YOİKK Eylem Planı belli oldu!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın açıkladığı YOİKK Eylem Planı detayları belli oldu. Plan sanayi, yapay zeka, ihale, sermaye piyasaları, istihdam gibi birçok alanla ilgili yol haritası sunuyor.
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Eylem Planı hazırlıkları tamamlandı. Bugün itibarıyla yayımlanan planın detayları netleşti.
YOİKK Eylem Planında ihracatın finansmanının güçlendirilmesinden girişim sermayesi fonlarına, kamu ihale kanunun uluslararası uyumundan Ulusal Yapay Zekâ stratejisinin güncellenmesine birçok madde bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz'ın paylaştığı YOİKK Eylem Planı detayları birçok alanı içeriyor. İstihdam, finansman, ihale gibi alanları düzenlerken, sanayi, yapay zeka, sermaye piyasalarında da önemli detaylar bulunuyor. İşte YOİKK Eylem Planı: