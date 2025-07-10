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  4. SPK'dan yapay zekaya: YOİKK Eylem Planı belli oldu!

SPK'dan yapay zekaya: YOİKK Eylem Planı belli oldu!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın açıkladığı YOİKK Eylem Planı detayları belli oldu. Plan sanayi, yapay zeka, ihale, sermaye piyasaları, istihdam gibi birçok alanla ilgili yol haritası sunuyor.

SPK'dan yapay zekaya: YOİKK Eylem Planı belli oldu! - Sayfa 1

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Eylem Planı hazırlıkları tamamlandı. Bugün itibarıyla yayımlanan planın detayları netleşti.

YOİKK Eylem Planında ihracatın finansmanının güçlendirilmesinden girişim sermayesi fonlarına, kamu ihale kanunun uluslararası uyumundan Ulusal Yapay Zekâ stratejisinin güncellenmesine birçok madde bulunuyor.

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SPK'dan yapay zekaya: YOİKK Eylem Planı belli oldu! - Sayfa 2

Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz'ın paylaştığı YOİKK Eylem Planı detayları birçok alanı içeriyor. İstihdam, finansman, ihale gibi alanları düzenlerken, sanayi, yapay zeka, sermaye piyasalarında da önemli detaylar bulunuyor. İşte YOİKK Eylem Planı: 

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SPK'dan yapay zekaya: YOİKK Eylem Planı belli oldu! - Sayfa 3
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SPK'dan yapay zekaya: YOİKK Eylem Planı belli oldu! - Sayfa 4
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