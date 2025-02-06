Spot piyasa nedir?
Haberlerde sıklıkla duyduğumuz "spot piyasalar" teriminin ne anlama geldiği vatandaşlar tarafından merak edilen ekonomi terimleri arasında yer alıyor. Peki, spot piyasa nedir? Spot piyasa, belirli miktardaki bir kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın, işlemin ardından çok kısa süre içerisinde el değiştirdiği piyasadır.
Spot piyasa nedir?
Spot piyasa, “Nakit piyasa” olarak da adlandırılır. Spot piyasada alım veya satım işlemi, ürünün son fiyatı üzerinden gerçekleşmektedir.
Her ürünün spot piyasası vardır. Alınan finansal varlığın teslim işlemi ise alınan fiyattan en fazla 2 iş günü sonra olur.
Bir yatırımcı spot piyasada alım-satım yaparken yalnızca elinde bulunan varlıkları kullanabilir. Başka bir deyişle, spot işlem sırasında herhangi bir kaldıraç yoktur.