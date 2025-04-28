SSK, Bağkur emeklisi için hesaplar güncellendi: İşte yeni maaş tablosu ve rakamlar...
SSK ve Bağkur emeklileri için şimdiden yüzde 10,06'lık enflasyon farkı kesinleşti. Nisan ayı enflasyon verisi ise 5 Mayıs Pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Nisan ayına ilişkin enflasyon tahminleri doğrultusunda emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarında değişiklik bekleniyor. İşte emekli zammı sürecine ilişkin en güncel tablo ve öne çıkan yeni rakamlar...
Türkiye’de emekli ve memurlar için maaş zammı heyecanı sürüyor. 2025 yılı nisan, mayıs ve haziran aylarında açıklanacak enflasyon verileri, emekli ve memur maaşlarında yapılacak artışları belirleyecek. Ocak ayında gerçekleştirilen zammın ardından gözler şimdi yeni enflasyon rakamlarına ve güncel tahminlere çevrildi.
2025 yılının Ocak ayında, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına yüzde 15,75 oranında zam yapılırken, memur ve memur emeklileri ise yüzde 6'lık toplu sözleşme zammıyla birlikte toplamda yüzde 11,54 oranında artış almıştı.
Bu düzenlemeyle en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye çıktı. Ancak gözler şimdi, bu ay açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi; çünkü maaşların gelecekteki seyrini bu veriler belirleyecek.