SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? İşte 2025 emekli maaşı farkı ödeme tarihi

Bu kapsamda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarının 14.469 TL’ye tamamlanabilmesi için ortalama 1.969 TL fark ödemesi yapılacak. Peki, Ocak 2025 dönemi için emekli maaş farkları hangi tarihte ödenecek? 1.969 TL’lik fark hesaplara yattı mı? İşte SGK 4A ve 4B (SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşı farklarının ödeneceği tarihler ve güncel durum…