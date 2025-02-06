SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? İşte 2025 emekli maaşı farkı ödeme tarihi
Şubat ayının başlamasıyla birlikte emekli maaş farkı ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Emekli Sandığı kapsamındaki maaş farkları 24 Ocak’ta ödenirken, gözler şimdi 4A ve 4B sigorta kapsamındaki emeklilere çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaş farklarının hesaplara yatacağı tarihi araştırıyor. Peki, emekli maaş farkları ne zaman yatırılacak, 1.969 TL hesaplara geçti mi?
Emekli maaşı farklarının ödeneceği tarih merak konusu olmaya devam ederken, 2025 yılı Ocak-Haziran dönemi için geçerli olacak zam oranı belli oldu. Yüzde 15,75’lik zamla birlikte en düşük emekli maaşı da arttı. Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen kanun teklifiyle, en düşük emekli aylığı 12.500 TL’den 14.469 TL’ye çıkarıldı.
Bu kapsamda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarının 14.469 TL’ye tamamlanabilmesi için ortalama 1.969 TL fark ödemesi yapılacak. Peki, Ocak 2025 dönemi için emekli maaş farkları hangi tarihte ödenecek? 1.969 TL’lik fark hesaplara yattı mı? İşte SGK 4A ve 4B (SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşı farklarının ödeneceği tarihler ve güncel durum…
2025 EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU
2025 yılının ilk yarısında geçerli olacak emekli zam oranı, 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşti. Ocak 2025 zammı kapsamında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşlarına yüzde 15,75 oranında artış yapıldı. Aynı zamanda, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı da yüzde 15,75 oranında yükselerek 14.469 TL'ye çıktı.