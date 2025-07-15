SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş ödemeleri başladı: İşte tahsis numarasına göre ödeme takvimi
Her yıl iki kez yapılan emekli maaşı artışlarında, Temmuz 2025 dönemi için kesin zam oranları belli oldu. TÜİK’in Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 16,67 oranında zam uygulanacağı duyuruldu. Aynı dönemde memur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 15,57 oranında artış yapılacak.
Her yıl iki kez yapılan emekli maaşı artışlarında, Temmuz 2025 dönemi için kesin zam oranları belli oldu. TÜİK’in Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 16,67 oranında zam uygulanacağı duyuruldu. Aynı dönemde memur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 15,57 oranında artış yapılacak.
Zam kararının ardından en düşük emekli maaşı da güncellendi. Önceden 14.469 TL olan en düşük aylık, yüzde 16,67 oranındaki artışla 16.881 TL’ye çıkarıldı.
Bu düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilerek Resmî Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.