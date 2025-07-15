SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş ödemeleri başladı: İşte tahsis numarasına göre ödeme takvimi

Her yıl iki kez yapılan emekli maaşı artışlarında, Temmuz 2025 dönemi için kesin zam oranları belli oldu. TÜİK’in Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 16,67 oranında zam uygulanacağı duyuruldu. Aynı dönemde memur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 15,57 oranında artış yapılacak.