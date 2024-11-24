SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Taban ve tavan hesabı belli oldu..
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı, TÜİK’in aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla netleşecek. Öte yandan, emeklilere yapılacak zam için taban ve tavan hesaplamaları şimdiden belirlendi. Peki, en düşük emekli maaşı yeni yılda kaç TL’ye çıkacak? İşte detaylar…
Emekli maaşı düzenlemeleri, asgari ücretin netleşmesinin ardından gündeme alınacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı, 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek. Bu artışın ardından en düşük emekli maaşına yönelik düzenleme çalışmaları başlayacak.
OCAK AYINDA GELİRLER ARTACAK
Ocak ayında asgari ücret, emekli maaşları ve memur maaşları başta olmak üzere milyonlarca kişinin geliri artacak. İlk adım, aralık sonunda kesinleşecek olan asgari ücret zammı olacak. Yeni yılın ilk haftasında ise emekli ve memur maaşlarındaki zam oranları belirlenecek.
TUİK 3 OCAK'TA AÇIKLAYACAK
TÜİK, 3 Ocak Cuma günü saat 10.00’da aralık ayı enflasyon verilerini paylaşacak. Bu açıklamayla birlikte temmuz-aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon oranı netleşecek. Belirlenen bu oran, doğrudan SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaş zamlarını belirleyecek.