SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Taban ve tavan hesabı belli oldu..

OCAK AYINDA GELİRLER ARTACAK

Ocak ayında asgari ücret, emekli maaşları ve memur maaşları başta olmak üzere milyonlarca kişinin geliri artacak. İlk adım, aralık sonunda kesinleşecek olan asgari ücret zammı olacak. Yeni yılın ilk haftasında ise emekli ve memur maaşlarındaki zam oranları belirlenecek.