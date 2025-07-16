SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne zaman hesaplara yatacak? İşte tarihler...
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyonunun ardından temmuz ayında yüzde 16.67 oranında zam almaya hak kazanan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları yarından itibaren yatmaya başlıyor. İşte merak edilen ödeme takvimi...
Emekliler yüzde 16.67 oranında zamlanan yeni maaşlarını 17 Temmuz'dan itibaren almaya başlıyor. Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları da 25-28 Temmuz arasında yatırılacak.
SSK kapsamında emekli maaşı alan vatandaşlara yapılacak ödemeler, tahsis numarasının son rakamına göre 17–26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Son hanesi 9 olanlar 17, 7 olanlar 18, 5 olanlar 19, 3 olanlar 20, 1 olanlar 21, 8 olanlar 22, 6 olanlar 23, 4 olanlar 24, 2 olanlar 25 ve 0 olanlar 26 Temmuz'da zamlı maaş alacak.
EN DÜŞÜK MAAŞ 16.881 TL
SSK emeklileri bu yılın başında yüzde 15.75 zam almıştı. Yeni düzenleme ile 14 bin 469 TL olan en düşük emekli aylığı da 16 bin 881 liraya çıktı. Temmuz ayında yapılan yüzde 16.67'lik zamla birlikte 14 bin 500 TL olan maaş 16 bin 917 liraya, 20 bin lira olan mevcut maaş 23 bin 334 liraya yükselmiş oldu. Bağ-Kur emeklileri için zamlı maaş ödemeleri 25-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.