SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne zaman hesaplara yatacak? İşte tarihler...

EN DÜŞÜK MAAŞ 16.881 TL

SSK emeklileri bu yılın başında yüzde 15.75 zam almıştı. Yeni düzenleme ile 14 bin 469 TL olan en düşük emekli aylığı da 16 bin 881 liraya çıktı. Temmuz ayında yapılan yüzde 16.67'lik zamla birlikte 14 bin 500 TL olan maaş 16 bin 917 liraya, 20 bin lira olan mevcut maaş 23 bin 334 liraya yükselmiş oldu. Bağ-Kur emeklileri için zamlı maaş ödemeleri 25-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.