Stagflasyon, ekonomide nasıl bir durumu ifade eder? Hangi politika uygulanmalı?

Durgun bir ekonomide yavaş büyüme yüksek işsizlikle sonuçlanır. Daha fazla insanın daha çok iş araması, ücretlerin düşmesine neden olur. Aynı zamanda yüksek enflasyon, mal ve hizmet fiyatlarının yükselmesine neden olarak tüketicilerin satın alma gücünün azalmasına neden olur.