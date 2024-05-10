Stagflasyon, ekonomide nasıl bir durumu ifade eder? Hangi politika uygulanmalı?
Stagflasyon ekonomide ilk kez 1960 yılında Birleşik Krallık’ta ekonomik stres döneminde, ardından 1973 petrol krizinde ön plana çıktı. Peki stagflasyon nedir? Stagflasyon, ekonomide nasıl bir durumu ifade eder? Stagflasyon nasıl oluşur? Stagflasyonla mücadelede hangi politika uygulanır? İşte detaylar...
Stagflasyon nedir?
“Durgunluk” ve “ enflasyon ” kavramlarından doğan stagflasyon; yüksek enflasyonun, işsizliğin ve ekonomide durgunluğun olduğu ekonomik durumu tanımlamak için kullanılır.
Stagflasyon, ekonomide nasıl bir durumu ifade eder?
Stagflasyonun nasıl işlediğinin anahtarı onu oluşturan üç ekonomik güçte bulunur. Yani; durgunluk, yüksek enflasyon ve yüksek işsizlik…
Durgun bir ekonomide yavaş büyüme yüksek işsizlikle sonuçlanır. Daha fazla insanın daha çok iş araması, ücretlerin düşmesine neden olur. Aynı zamanda yüksek enflasyon, mal ve hizmet fiyatlarının yükselmesine neden olarak tüketicilerin satın alma gücünün azalmasına neden olur.
Ayrıca stagflasyon sırasında hem tahvillerin hem de hisse senetlerinin düşük performans göstermesi nedeniyle yatırımcılar zarar görür. Büyüme eksikliği hisse senedi fiyatlarını baskılarken, yüksek enflasyon da tahvilleri olumsuz etkiler.