Staj süreleri için kritik düzenleme: Milyonlarca kişi emekli olabilir!

STAJ BAŞLANGIÇ TARİHİ SAYILMIYOR

Bugüne kadar lise döneminde staj yapan kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yalnızca kısa vadeli sigorta primleri ödeniyor, bu da emeklilik için başlangıç tarihi olarak kabul edilmiyor. Bu durum, staj yapan milyonlarca kişinin emeklilik hesaplamasında mağduriyet yaşamasına neden oluyor