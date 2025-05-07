Staj süreleri için kritik düzenleme: Milyonlarca kişi emekli olabilir!
Milyonlarca vatandaşın uzun süredir beklediği staj ve çıraklık mağduriyetiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Lise yıllarında staj yapan veya çırak olarak çalışan kişilerin emeklilik hesaplamasında dikkate alınmayan sürelerinin sigortalılık başlangıcı olarak sayılması için Meclis’e yeni bir kanun teklifi sunuldu. Peki staj ve çıraklık emeklilikten sayılacak mı?
Türkiye’de milyonlarca kişinin emeklilik hayalini etkileyen bir sorun için önemli bir adım atıldı. Staj ve çıraklık dönemlerinin emeklilik başlangıç tarihine dahil edilmesine yönelik kanun teklifi Meclis’e sunuldu.
Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara’nın hazırladığı teklif, sosyal güvenlik sisteminde uzun zamandır tartışılan bu konuyu çözmeyi hedefliyor.
STAJ BAŞLANGIÇ TARİHİ SAYILMIYOR
Bugüne kadar lise döneminde staj yapan kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yalnızca kısa vadeli sigorta primleri ödeniyor, bu da emeklilik için başlangıç tarihi olarak kabul edilmiyor. Bu durum, staj yapan milyonlarca kişinin emeklilik hesaplamasında mağduriyet yaşamasına neden oluyor
KANUN TEKLİFİNİN DETAYLARI
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngören teklif, staj ve çıraklık sürelerinin emeklilikte belirleyici olması gerektiğini vurguluyor.