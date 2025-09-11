Stop Loss nedir? Stop Loss’un temel işlevleri!
Stop Loss (Zararı Durdur), finansal piyasalarda yatırımcıların potansiyel kayıplarını sınırlamak için kullandıkları bir emir türüdür. Temel olarak, bir varlığın fiyatı belirli bir seviyeye düştüğünde otomatik olarak satış emri vererek yatırımcının daha fazla zarar etmesini önler.
Stop Loss'un temel işlevleri
Risk yönetimi
Yatırımcının önceden belirlediği bir zarar seviyesine ulaşıldığında pozisyonunu otomatik olarak kapatarak risklerini sınırlar.
Duygusal kararları engelleme
Piyasaların dalgalı yapısı nedeniyle yatırımcılar bazen duygusal kararlar alabilirler. Stop Loss, önceden belirlenmiş bir stratejiye bağlı kalarak duygusal kararların önüne geçer.
Zaman ve enerji tasarrufu
Sürekli piyasa takibi gerektirmez. Yatırımcı, Stop Loss emri vererek belirlediği seviyeye ulaşıldığında otomatik olarak pozisyonunu kapatabilir.