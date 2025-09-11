  1. Ekonomim
Stop Loss nedir? Stop Loss'un temel işlevleri!

Stop Loss (Zararı Durdur), finansal piyasalarda yatırımcıların potansiyel kayıplarını sınırlamak için kullandıkları bir emir türüdür. Temel olarak, bir varlığın fiyatı belirli bir seviyeye düştüğünde otomatik olarak satış emri vererek yatırımcının daha fazla zarar etmesini önler.

Stop Loss'un temel işlevleri

Stop Loss'un temel işlevleri

 Risk yönetimi

Yatırımcının önceden belirlediği bir zarar seviyesine ulaşıldığında pozisyonunu otomatik olarak kapatarak risklerini sınırlar.

Duygusal kararları engelleme

Duygusal kararları engelleme

Piyasaların dalgalı yapısı nedeniyle yatırımcılar bazen duygusal kararlar alabilirler. Stop Loss, önceden belirlenmiş bir stratejiye bağlı kalarak duygusal kararların önüne geçer.

Zaman ve enerji tasarrufu

Zaman ve enerji tasarrufu

Sürekli piyasa takibi gerektirmez. Yatırımcı, Stop Loss emri vererek belirlediği seviyeye ulaşıldığında otomatik olarak pozisyonunu kapatabilir.

Stop Loss nasıl çalışır?

Stop Loss nasıl çalışır?

Stop Loss seviyesi belirleme

Yatırımcı, satın aldığı varlık için kabul edebileceği bir zarar seviyesi belirler. Bu seviye, piyasa koşullarına, varlığın oynaklığına ve yatırımcının risk toleransına göre değişebilir.

