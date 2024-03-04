Şubat ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu: İşte ilk 10 sıralaması... Otomobil ve hafif ticari araç pazarı şubat ayında yüzde 30.6 büyüyerek 105,990 adete yükseldi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayımlanan verilere göre, ocak-şubat döneminde ise otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40.6 artışla 185,691 adet olarak gerçekleşti. En çok satan otomotiv markaları da belli oldu.

Otomotiv satışları yaklaşık 106 bin adetle tüm zamanların şubat ayı rekorunu kırdı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayımlanan verilere göre, otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39.67 artarak 82,277 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 6.6 artışla 23,713 adet oldu. 1 | 14

Ocak-Şubat döneminde ise otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40.6 artışla 185,691 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 112.6 artış kaydetti. 2 | 14

En çok tercih edilen otomobiller Ocak-şubat döneminde satılan otomobillerin yüzde 66,9'unu benzinli, yüzde 14,8'ini hibrit, yüzde 10,9'unu dizel, yüzde 6,7'sini elektrikli, yüzde 0,8'ini ise otogazlı otomobiller oluşturdu. Otomobil satışlarının yüzde 77,8'i 1600cc altındaki araçlardan oluştu. Otomatik şanzımanlı otomobiller satışlardan yüzde 89,1, manuel şanzımanlı otomobiller ise yüzde 10,9 pay aldı. 3 | 14