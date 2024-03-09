Şubatta en çok satan otomotiv markaları belli oldu Türkiye’de bu yılın şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre otomobil ve hafif ticari araç satışları, yüzde 30,6 artarak 105 bin 990 adet olurken, en çok satan markalar da belli oldu. Şubat ayı satışlarında ilk 3'te Fiat, Renault ve Citroen markaları yer aldı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında bu yılın şubat ayında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar belli oldu. 1 | 6

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, geçen ay otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 30,6 artarak 105 bin 990 adet oldu. Şubatta otomobil satışları yüzde 39,67 artışla 82 bin 277 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 6,6 yükselişle 23 bin 713 olarak kayıtlara geçti. 2 | 6

Geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 13 bin 560 ile Fiat ilk sırayı aldı. Fiat'ı, 12 bin 903 satışla Renault, 7 bin 730 satışla da Citroen takip etti. Satış sıralamasında Citroen'in ilk 3'e girmesi dikkati çekti. Ford, 7 bin 145 satışla dördüncü, Volkswagen 6 bin 730 satışla beşinci sırada yer aldı. 3 | 6