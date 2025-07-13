Süpermarket devi iflasa sürükleniyor ; Konkordato talebinde bulundu! Şubeleri kapanabilir
Zorlu ekonomik koşullarla boğuşan süpermarket devi iflasın eşiğine geldi. Şubelerini henüz kapatmayan market devi konkordato ilan etti.
Dünya genelinde tüm ülkeleri etkileyen ekonomik kriz nedeniyle bazı şirketler iflas verirken küçülmeye gidenler de oldu.
1 | 7
Başta ABD olmak üzere Avrupa ülkeleri söz konusu krizden yoğun etkilendi. Ülkemizde de bazı konkordato ve iflas durumları görüldü.
2 | 7
SÜPERMARKET DEVİ İFLASIN EŞİĞİNE
thestreet.com’daki bilgiye göre iflas başvurusu yapan süpermarket devi ABD merkezli Dollar General oldu.
3 | 7