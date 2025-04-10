Sürdürülebilir büyümede enerji kaynakları nelerdir? Türkiye'nin yenilenebilir enerji hamleleri!

BİYOKÜTLE VE JEOTERMAL ENERJİ KATKISI

Biyokütle enerjisi, organik atıkların enerjiye dönüştürülmesiyle sürdürülebilir büyümeye katkı sağlıyor. Tarımsal atıklar, orman ürünleri ve hayvansal atıklar gibi çeşitli kaynaklardan elde edilebilen biyokütle, hem enerji ihtiyacını karşılıyor hem de atık yönetimini destekliyor. Jeotermal enerji ise yeryüzünün iç ısısından faydalanarak kesintisiz ve temiz enerji üretimi imkanı sunuyor.