Suriyelilerin dönüşü satılık ve kiralık ev fiyatlarını düşürür mü?
Suriyelilerin, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine geri dönmesinin Türkiye’deki kira fiyatlarını düşüreceği tahmin ediliyor. Ülkemizdeki 3 milyon Suriyelinin 600 bin konutta yaşadığı tahmin ediliyor. Suriyelilerin sadece İstanbul’da 300 bin konutta kaldığı hesap ediliyor.
Türkiye’de sayısı yaklaşık 3 milyon olan ve geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin geri dönmeye başlamasının kiralık ve satılık konut fiyatlarına olumlu yansıması bekleniyor.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan, Suriyelilerin geri dönüşünün özellikle kira fiyatlarına olumlu katkısı olacağını düşünüyor.
Akdoğan, “Özellikle kiralık konut tarafında arz-talep dengesinin bozuk olması fiyatları artırıyordu. Talebin yüksek olması fiyatlara ciddi şekilde olumsuz yansımış ve kiraları artırmıştı. Kiralık arzımız az ancak talep çok canlı ve sürekli artıyor. Bu da fiyatları artırıyor ve ev sahiplerinin elini güçlendiriyor, şartları da kiracı açısından ağırlaştırıyor” dedi.
KİRALIK KONUT ARZI ARTACAK
Suriyelilerin boşaltacağı evler sayesinde kiralık konut arzının artacağını dile getiren Akdoğan, “Boşalan evlerin hızlı şekilde kiraya verilmesi için mülk sahipleri ağır şartlar sunamayacaktır diye düşünüyorum. Suriyeli göçmenler belirli bölgelerde yoğunlaşıyordu. Özellikle o bölgelerde kira fiyatlarının normalleşeceğini ve bir süre stabil kalacağını düşünüyoruz. Ancak bu durum her yer için geçerli olmayacaktır. Özellikle Suriyelilerin yoğun yaşadığı bölgelerde olacaktır. Kendi vatandaşımız için ciddi seçenek ve alternatifler ortaya çıkacak. Eve ulaşma ve ev kiralama biraz daha kolaylaşacaktır” diye konuştu.